Un nouvel animateur le matin à Rouge

Le 107,5 Rouge FM fait peau neuve cet automne et mise sur Hugo Langlois pour piloter On est tous debout, une nouvelle émission qui sera diffusée dès lundi matin.

L’animateur prendra le relais de Pierre-Alexandre Normand, qui accroche son micro pour relever un nouveau défi au sein de la direction. Hugo Langlois sera entouré d’Amélie Simard et de Philippe Lapeyrie, qui animaient jusqu’ici l’émission Les matins Rouge FM.

Celui qui faisait jusqu'ici équipe avec Stéphane Dupont à Énergie devra maintenant le défier le matin, dans un format qui lui convient mieux.

«J’ai fait pas mal d’affaires qui étaient toujours, ou à peu près, en affaires publiques ou des émissions d’opinion. J’ai fait beaucoup de nouvelles. C’est ce qui m’a fait monter. Les nouvelles m’ont permis de travailler avec Gilles [Parent], avec [Sylvain] Bouchard, avec [Martin] Dalair, puis avec [Stephan] Dupont, parce que j’ai une facilité là-dedans et j’aimais ça, mais là, je suis tanné! Je suis tanné de vivre là-dedans! Pour moi, c’est un changement de vie! Je suis tanné du chialage et du négativisme. Ça ne me rejoint plus. Je suis un père de famille. Mes filles ont 6 ans et demi et 8 ans. J’ai envie qu’elles m’écoutent le matin. Là, j’ai envie d’avoir du fun! La vie est belle! Il y a des gens qui m’ont approché pour faire de la politique à tous les niveaux, et non! Ça ne me tente pas d’aller là, dans le négatif», a-t-il raconté au journaldequebec.com.

Catalogue musical repensé, nouvelle image sonore et logo remodelé, la nouvelle identité de l’antenne n’est pas étrangère à la décision d’Hugo Langlois de faire le saut à Rouge.

«Rouge a évolué beaucoup dans la dernière année. [...] Moi, si, l’année passée, on m’avait proposé d’être morning man avec Marie-Claude Barrette dans le retour, j’aurais dit: “Ça ne me ressemble pas!” Là, j’arrive sur une antenne hyper forte, avec une belle notoriété. Ç’a été “oui” toute de suite», explique-t-il.

Le nouvel animateur dit être emballé d’animer avec des gens qu'il considère comme des amis, dans un format qui lui ressemble.

«Je m’en vais faire du style de vie. C’est ça qui me branche, et la musique me manquait! J’ai le goût que mes filles puissent m’écouter à la radio et j’ai le goût de donner du temps d’antenne à ce genre de choses. En plus, Amélie [Simard], c’est une fille que je trouve super sympathique et avec qui je jasais déjà, étant donné que j’étais aussi le matin [à Énergie]. C’est une fille avec qui le courant passe. On va avoir du fun! Je rejoins aussi un de mes meilleurs chums, Philippe Lapeyrie! On fait du quatre-roues et du bateau ensemble. Quand il a su ça, il sautait au plafond! Je suis vraiment content», a-t-il confié.

On est tous debout sera en ondes les matins de semaine de 6 h à 9 h au 107,5 Rouge FM.