Vous pouvez désormais acheter la maison où Voldemort a tué les parents d’Harry Potter

Fans d’Harry Potter, sortez votre chéquier! La maison où Lord Voldemort a éliminé les parents du célèbre sorcier est désormais à vendre pour la modique (ouin, bon...) somme de 995 000 livres sterling, soit environ 1 639 158$ CAN.

La maison, située à Lavenham dans un village à Suffolk en Angleterre, est visible dans le film Harry Potter & The Deathly Hallow Part One. C’est là où James et Lily Potter affrontent Voldemort et trouvent malheureusement la mort. Qui sait, peut-être que les esprits des parents d’Harry sont également inclus dans le prix?

Avec ses 6 chambres, ses deux cuisines, sa salle de réception et son architecture unique, la maison risque de plaire aux plus nantis des admirateurs d’Harry Potter.

Voyez par vous même tous les détails de la maison!