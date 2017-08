Voyage humanitaire en Afrique

En juillet dernier, l’ex-patineuse ­artistique Joannie Rochette et ­ambassadrice de l’organisme Right To Play, a passé un séjour au Ghana et garde des souvenirs marquants de son voyage humanitaire.

« L’organisation Right To Play est venue me chercher, car elle travaille de concert dans les pays africains pour renforcer le pouvoir des jeunes filles et des femmes, en les gardant à l’école et en leur donnant accès à des postes plus élevés sur le ­marché du travail. Cela m’a vraiment ­interpellée. J’ai vraiment été marquée par le ­dynamisme des enfants dans les écoles. Un enfant reste un enfant qui veut juste jouer ! C’est tellement drôle, car on a visité une école et personne ne connaissait le patinage », raconte la médaillée olympique au cocktail d’ouverture de la Coupe Rogers, au Stade Uniprix, lundi soir dernier.