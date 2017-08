De nouveaux partisans pour Piette

CHESTER | À son premier match avec l’Impact, Samuel Piette s’est trouvé de nouveaux partisans dans son propre vestiaire.

« On voit quand quelqu’un arrive d’Europe qu’il n’a pas besoin de beaucoup de temps pour s’habituer », a commencé Blerim Dzemaili.

Il possède beaucoup de qualités, des qualités simples qui lui permettent de jouer simplement et je crois qu’il a très, très bien joué. L’Impact a fait un très bon travail de l’emmener ici. »

Piette, lui, était tout sourire et savourait pleinement cette victoire dans laquelle il a été le meilleur joueur des siens.

« La victoire est la cerise sur le sundae surtout que l’équipe a joué un très bon match. »

Adroit

Patrice Bernier, qui connaît bien Piette, a lui aussi été conquis par son jeune coéquipier, celui qui pourrait en quelque sorte devenir son héritier.

« Il a joué un très bon match, il a été adroit et il a coupé les élans de l’adversaire quand il le fallait dans des moments où dans le passé ça aurait mené à des contre-attaques. »

« C’est le genre de joueur qu’on n’avait pas, et ça nous aide beaucoup, et en plus, il est jeune, ça nous permet à nous les vieux de respirer. »

Piette, quant à lui, a dit s’être rapidement acclimaté à un style de jeu qui diffère grandement de ce qu’il a connu en Espagne.

« Ça m’a pris cinq ou dix minutes, j’ai vu que le jeu était plus intense et il y a moins de moments calmes. C’est ma force d’analyser les temps forts et les temps faibles et mes coéquipiers m’ont aidé. »

Convaincant

Pour en revenir à la victoire, Patrice Bernier croit qu’elle peut propulser l’équipe dans son sprint final pour les séries.

« C’est une victoire convaincante. On a bien fait en première demie, on a souffert un peu en deuxième, mais on a été capables d’aller chercher les buts. »

« On va affronter de sérieux clients, mais c’est le bon moment pour gagner et avoir une séquence victorieuse pour monter au classement. »