Dernier tour de piste pour Edward Godin

Edward Godin ne revient pas à reculons disputer sa dernière saison dans les rangs universitaires.

Retranché par les Lions de la Colombie-Britannique, l’ailier défensif souhaite conclure son passage avec le Rouge et Or de l’Université Laval sur une bonne note. « Il n’y a jamais eu d’hésitation à savoir si je voulais disputer ma 5e année si j’étais retranché, a-t-il mentionné. Il n’était pas question que j’arrête le football parce que les Lions m’ont dit non à ma première année.

« J’étais déçu de ne pas avoir la chance de disputer un match présaison, mais les Lions ont gardé mes droits et je serai de retour l’an prochain, de poursuivre Godin. David Ménard est déjà bien établi et il n’y avait pas de place pour moi. Nous avons un style très semblable et les cheveux longs. »

Même si son expérience a été plus courte que souhaité, Godin a apprécié son passage chez les pros. « J’ai adoré mon expérience avec les Lions, a-t-il indiqué. J’ai eu de bonnes rencontres et les vétérans nous aidaient à apprendre. Junior Luke (ancien des Carabins de l’Université de Montréal) était mon cochambreur. »

Trois vétérans

Au sein d’une ligne défensive qui n’est pas la plus nombreuse, mais qui mise sur le retour de trois vétérans, dont deux qui ont été élus sur les équipes canadiennes (Mathieu Betts et Vincent Desjardins), Godin veut profiter au maximum de ce dernier tour de piste. « Je veux m’amuser et bien finir, a souligné le choix de 5e ronde (42e au total) des Lions au dernier repêchage. Il n’y aura toutefois rien de donné et il faudra travailler fort. Nous sommes le même nombre que l’an dernier, mais plus matures. »

Le Rouge et Or mise sur neuf joueurs de ligne défensive.

« Nous ne sommes pas beaucoup, a reconnu l’entraîneur-chef Glen Constantin et responsable de la ligne défensive, mais nous avons trois vétérans et deux All Canadian sur quatre. La recrue Samuel Maranda-Bizeau peut rivaliser avec n’importe qui au Canada. Il va commettre des erreurs, mais on va l’utiliser dans un rôle précis où il connaîtra du succès. Alexandre Gagnon (recrue) a montré de belles choses et il est capable de jouer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. »

Perte de sept joueurs

Le Rouge et Or a perdu sept joueurs de la dernière édition sur la ligne défensive, dont Clément Lebreux, Marc-Antoine Ouellet, Marc-Olivier East et Alexander Pinet-Watson. Blessé à un pectoral, l’ailier défensif Aleck Brodeur est à l’écart du jeu depuis le début du camp d’entraînement.