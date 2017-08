Gain durement acquis par les Caps à Ottawa

Les Capitales se sont donné une avance de 2-0 dans la série face aux Champions d’Ottawa, grâce à une victoire difficilement obtenue au compte de 7-5 dans la capitale fédérale.

L’artilleur Arik Sikula a dominé l’alignement ontarien au monticule. Fidèle à son habitude lors de ses derniers départs, Sikula a accordé peu de points (deux), en plus d’avoir concédé seulement six coups sûrs, un but sur balles et obtenu quatre retraits au bâton.

En relève pour Québec, Miles Moeller a été sans faille à sa première manche sur la butte, mais le tout s’est gâché la manche suivante. En une manche et deux tiers, il a octroyé trois points et trois coups sûrs. Nolan Becker est venu sauver la partie en retirant Daniel Bick pour le troisième et ultime retrait du match.

« [Austin] Chrismon avait bien fait ça la dernière fois qu’on les a affrontés et on voulait le faire travailler et le faire lancer le plus possible aujourd’hui. Je suis très heureux du déroulement du match et je considère que c’était un effort collectif », a déclaré le gérant des Capitales Patrick Scalabrini après la partie.

Fontaine ouvre le bal

La jeune recrue de Québec Lachlan Fontaine a réussi un simple en début de deuxième manche, permettant à Yurisbel Gracial et James McOwen d’ajouter deux points au tableau indicateur, en faveur des visiteurs.

La troisième manche est l’histoire du match pour la troupe de Patrick Scalabrini. Kalian Sams a trotté jusqu’au monticule pour ajouter le troisième point du match, puis Jordan Lennerton a copié son coéquipier le jeu suivant. Enfin, James McOwen est venu marquer sur un simple au champ droit de D’Vontrey Richardson pour donner une avance de cinq points à la formation québécoise.

Pas si vite...

Les Champions n’avaient cependant pas dit leur dernier mot. En sixième manche, Sébastien Boucher a claqué une longue balle et Daniel Bick faisait partie des coureurs sur les sentiers, réduisant l’écart à trois points.

Or, Jordan Lennerton en a décidé autrement en neuvième manche, alors que Tissenbaum est venu marquer à la suite du double de l’entraîneur des frappeurs. Par ailleurs, Lennerton a croisé la plaque en raison d’une erreur du joueur de troisième but ontarien, suivant une claque de James McOwen.

Parler trop vite, vous dites ? Les Champions ont profité d’une erreur du joueur au champ centre pour ajouter deux points rapides en fin de neuvième. Ensuite, Matt Helms est venu réduire l’écart à deux points grâce à un double d’Alex Venditti. Malheureusement pour les partisans réunis au stade d’Ottawa, c’était trop peu, trop tard.

« Je commençais à avoir une petite frousse », a lancé à la blague Scalabrini. Les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi soir pour le troisième match de la série, dès 19 h 05.