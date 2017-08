« Je me suis amusé... »

TROIS-RIVIÈRES | Michel Barrette s’est classé au 24e rang lors de la première des deux épreuves du week-end en Coupe Nissan Micra, remportée samedi par l’Albertain Stephan Rzadzinski.

« Pendant le tour de chauffe, a relaté l’humoriste, j’ai réalisé qu’il y avait beaucoup de monde dans les tribunes. Je me suis dit que le public méritait un bon spectacle. Alors, on y va. »

« Si je suis parti en fond de grille, a-t-il poursuivi, j’ai pu gagner plusieurs positions après le signal du départ. Je me suis bien amusé pendant ma première course. »

Barrette a vu l’un de ses deux fils, également inscrit à la course, faire un tout-droit au bout de la ligne droite.

« J’ai trouvé ça dommage pour lui. Puis, quelques tours plus tard, j’ai fait la même erreur et il a réussi à me doubler », a-t-il souligné.

Dans le peloton de... tête

Fin raconteur, Barrette n’en manque pas une. Il s’est vu dans la peau des meneurs pendant quelques instants.

« Les premiers [Rzadzinski et Olivier Bédard] se sont pointés derrière moi, puis ils m’ont doublé, dit-il. Là, je me faisais croire que j’étais aussi rapide qu’eux. Et je les ai suivis pendant plus d’un tour.

« Si des spectateurs sont arrivés au moment où j’étais derrière les deux premiers, ils ont peut-être pensé que je roulais troisième... Mais, en réalité, j’étais un tour derrière ! »

Barrette a raffolé de cette première aventure au Grand Prix de Trois-Rivières. Il en redemande.

« J’ai hâte à la prochaine course », a-t-il conclu. Cette deuxième épreuve a lieu dimanche à 11 h 15.

Si son fils Martin a obtenu le meilleur résultat de la famille (19e sur les 28 partants), son frère Nicolas, qui était pourtant le mieux placé sur la grille de départ, a été contraint à l’abandon au 7e tour après avoir été impliqué dans un accrochage.

Bonne opération

Deuxième à l’arrivée derrière le vainqueur, Olivier Bédard a fait une très bonne opération samedi puisqu’il a délogé son grand rival, Xavier Coupal (classé 4e), du deuxième rang au classement des pilotes après les sept premières étapes de la saison.

« Je suis très satisfait du résultat, même si on souhaite toujours gagner, a fait savoir le pilote de Terrebonne et champion de cette série monotype en 2015. Ma priorité, ce n’était pas de doubler Stephan.

« Le but, c’est de récolter des points. Il ne fallait pas prendre trop de risques. On a une autre course demain [dimanche]. »

Le Sherbrookois Kevin King, toujours meneur au Championnat, a accompagné les deux animateurs de l’épreuve sur le podium, même s’il leur a concédé une quinzaine de secondes à l’arrivée. Il totalise maintenant 240 points, devant Bédard (226) et Coupal (221).

Photo agence qmi, Andréanne Lemire

Les podiums au Grand Prix de Trois-Rivières

2016

Kevin Lacroix Andrew Ranger Alexandre Tagliani

Position de tête : Kevin Lacroix

2015

Kevin Lacroix Andrew Ranger Alexandre Tagliani

Position de tête : Andrew Ranger

2014

Louis-Philippe Dumoulin Andrew Ranger Kerry Micks

Position de tête : Marc-Antoine Camirand

2013

D.J. Kennington Andrew Ranger Jacques Villeneuve

Position de tête : Alexandre Tagliani

2012

1. Andrew Ranger

2. Louis-Philippe Dumoulin

3. J.R. Fitzpatrick

Position de tête : Louis-Philippe Dumoulin

2011

Robin Buck Andrew Ranger Scott Steckly

Position de tête : Andrew Ranger

2010

Andrew Ranger Kerry Micks J.R. Fitzpatrick

Position de tête : Andrew Ranger

2009

Andrew Ranger Anthony Simone D.J. Kennington

Position de tête : Alexandre Tagliani

2008

Andrew Ranger Scott Steckly Jason Hathaway

Position de tête : J.R. Fitzpatrick

2007

Kerry Micks Andrew Ranger Trevor Siebert

Position de tête : J.R. Fitzpatrick

Recherche : Louis Butcher