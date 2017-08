L’ancien directeur général et entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa Bryan Murray est décédé

L’ancien directeur général et entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey Bryan Murray est décédé à l’âge de 74 ans, samedi.

Le natif de Shawville souffrait d’un cancer du côlon depuis quelques années et avait révélé en novembre 2014 que sa maladie était incurable.

Murray a notamment travaillé chez les Sénateurs d’Ottawa, qu’il a dirigés pendant plus de deux saisons entre 2005 et 2008. Également, en 2007, il a été promu au poste de DG et a assumé ce rôle jusqu’en 2016. Sa contribution lui a permis de devenir le premier membre de l’histoire du Cercle d’honneur des Sénateurs à la fin de la dernière année.

«Bryan était l’un des hommes les plus brillants que le hockey ait connu. Il était un excellent père de famille, mentor et enseignant», a déclaré dans un communiqué le propriétaire de la formation ontarienne, Eugene Melnyk, qui a offert ses condoléances aux proches du défunt.

Auparavant, le Québécois avait dirigé les Capitals de Washington de 1981-1982 à 1989-1990, ainsi que les Red Wings de Detroit lors de la décennie 1990. Il a aussi été à la barre des Panthers de la Floride et des Mighty Ducks d’Anaheim. Murray a agi à un certain moment comme DG de ces trois dernières organisations.

Le récipiendaire du trophée Jack-Adams en 1984 a totalisé 620 victoires comme instructeur-chef dans la LNH, mais n’a jamais remporté la Coupe Stanley. Il s’est retrouvé derrière un banc de la ligue pendant 18 saisons et 1238 parties. En tout, il a planché durant 35 ans au sein du circuit Bettman.