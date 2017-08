[QUIZ] Quel est votre dessert d’été selon votre personnalité?

Quiz

Brownie fraise-choco

Sorbet aux fraises

PopTarts maison

Tarte aux citrons

Vous êtes le brownie au chocolat et aux fraises, la recette de closetcooking.com (http://www.closetcooking.com/2016/07/chocolate-cover-strawberry-brownies.html) convient parfaitement à votre personnalité. Votre petit côté aventurier, mais classique se délectera à merveille de ce brownie réinventé. Vous êtes une personne douce et aimable et votre entourage peut toujours compter sur vous, car vous êtes une valeur sure.

Vous êtes le sorbet aux fraises et basilic, la recette de bloglivin.com (https://www.bloglovin.com/blogs/golubka-kitchen-11216619/emmas-strawberry-thai-basil-sorbet-ice-cream-4891540088 ) convient parfaitement à votre personnalité. Ce dessert estival devrait combler votre amour pour les vêtements légers et les grandes chaleurs. Dans votre quotidien, vous êtes à la fois prêt à faire du bungee un dimanche ou à passer votre vendredi soir à lire le tout dernier roman de Marie Laberge. Vraiment, vous êtes plein de surprise et parfois difficile à suivre. Votre entourage ne s’ennuie jamais en votre compagnie.

Vous êtes le PopTart maison aux fraises, la recette de savingdessert.com (http://www.savingdessert.com/homemade-strawberry-poptarts/ ) convient parfaitement à votre personnalité. Vous qui êtes un grand nostalgique, vous écoutez encore les dessins animés de votre tendre enfance en grignotant vos collations de jeunesse favorites. Votre attachement pour les PopTarts est intimement lié à votre amour pour le vintage et la musique de Nat King Cole.

Vous êtes la tarte aux citrons et fraises, la recette de constellationinspiration.com (http://www.constellationinspiration.com/2016/07/lemon-cream-tart.html) convient parfaitement à votre personnalité. Vous faites partie de ces gens qui sont extrêmement exigeants avec eux-mêmes et qui sont prêts à relever tous les défis pour impressionner leur entourage. Tout comme le personnage de Brie dans «Desperates Housewives», vous accordez beaucoup d’importance à ce que souhaitent les autres. Vous êtes un hôte extraordinaire, mais servez-vous donc un verre de vin et relaxez un brin!

