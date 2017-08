Si près du but

Recruté par la puissante écurie de Scott Steckly, Marc-Antoine Camirand a pu une nouvelle fois étaler son grand talent en réalisant le troisième chrono le plus rapide samedi, lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Trois-Rivières.

S’il a frôlé la victoire à ses deux premières présences cette saison, plusieurs observateurs le voient enfin sur la plus haute marche du podium dimanche.

« Je ne me suis jamais aussi senti à l’aise à bord d’un bolide NASCAR et je réalise aujourd’hui à quel point je suis très près du but », a dit le pilote de Saint-Léonard-d’Aston.