Une pomme et 20 bougies

Canal Vie est entré en ondes le 8 septembre 1997. Vingt ans plus tard, sa célèbre pomme est mûre, mais toujours aussi croquante. Car malgré la multiplication des chaînes ­spécialisées, son nombre d’abonnés n’a jamais vraiment bougé. Selon les plus récents chiffres du CRTC, il s’établissait 2 232 000 en 2015, un résultat comparable aux recensions des années précédentes.

Plusieurs facteurs expliquent cette popularité constante, explique ­Chantal Fortier, directrice des productions originales et chef de marque de Canal Vie. Premièrement, le mandat du poste n’a jamais changé. Sa programmation continue de s’articuler autour des trois grandes thématiques suivantes : famille, maison et mieux-être.

« On s’intéresse aux femmes au ­quotidien. On veut les inspirer, les­ ­informer, les divertir », déclare Mme Fortier au Journal.

Les changements de propriétaire – Radiomutuel (1997-2000), Astral Media (2000-2013) et Bell Média (2013-aujourd’hui) – n’ont jamais influencé la mission de Canal Vie, tout comme les assouplissements des politiques du CRTC.

« On n’a jamais cherché à faire autre chose, insiste Chantal Fortier. Parce que les règles du CRTC sont moins strictes qu’avant, ce serait facile de s’égarer. Mais on a choisi de garder le cap. On a installé des choses qu’on ne veut pas laisser tomber. »

Star système

Au fil du temps, Canal Vie a également réussi à créer son propre star système, propulsant au passage la carrière de plusieurs animateurs, à commencer par Saskia Thuot. Cette dernière a animé 746 émissions de Décore ta vie de 2002 à 2017, en plus de piloter plusieurs autres rendez-vous.

Photo d'archives, Benoît Desjardins

« Canal Vie, c’est énorme pour moi, déclare celle qui débarque à TVA cet automne. C’est énorme non seulement professionnellement, mais ­personnellement. J’ai fêté mes 30 et mes 40 ans à Décore ta vie. Canal Vie m’a fait connaître et Décore ta vie a fait rayonner Canal Vie. J’y suis toujours très attachée. »

La chaîne peut aussi se vanter d’avoir participé à l’éclosion des carrières télévisuelles de Marie-Claude Barrette (Simplement vedette), Louis-François Marcotte (Le goût de Louis) et même Chantal Lacroix, qui s’est retrouvée aux commandes d’une émission intitulée Êtes-vous libre ce soir ? en 1999.

La designer d’intérieur Manon Leblanc fait aussi partie des têtes d’affiche du poste depuis 2005, année où elle a commencé à piloter Manon, tu m’inspires.

« Pour moi, Canal Vie, c’est un peu comme ma famille, note la principale ­intéressée. Ils ont eu l’audace de me faire confiance dès le départ ! Grâce à eux, j’ai appris à devenir, au-delà de mes projets de décoration, une ­productrice télé, ce qui m’a offert une belle ­liberté ­d’expression. »

« On a donné l’animation à des ­passionnés, raconte Chantal Fortier. On a choisi des spécialistes qui incarnent leur contenu, comme Guy Corneau et Docteure Nadia. »

Évolution

L’ADN Canal Vie a beau être resté le même, sa façon de faire a évolué depuis 1997.

« On raconte les histoires ­différemment, explique Chantal Fortier. On s’est ajusté. En rénovation, on a fait plusieurs émissions d’avant-après. ­Aujourd’hui, on s’intéresse davantage au processus. On parle des surprises qu’on rencontre au fil des travaux, etc. C’est moins magazine et plus réalité. »

Mme Fortier parle également de Canal Vie comme d’une chaîne innovatrice. « On a été les premiers à consacrer une émission aux gais et lesbiennes », dit-elle en mentionnant Sortie gaie, un ­magazine animé par André Montmorency de 1999 à 2003.

« On a aussi été les premiers à faire une émission de home staging au ­Québec », poursuit-elle en parlant de ­Bye-Bye Maison, qui a récemment franchi la barre des 300 épisodes.

Photo d'archives

Avenir

L’avenir de Canal Vie semble assuré. Cet automne, la chaîne présentera sa toute première fiction originale, une comédie à sketches avec Guy Nadon, Marie-Soleil Dion et Brigitte Lafleur intitulée En famille. Elle effectuera ­également un retour en arrière en ­proposant

La belle gang, une ­quotidienne animée par Isabelle Racicot, Kim Rusk et Patrick Langlois qui rappelle Les copines d’abord, cette émission que pilotait Isabelle Maréchal en semaine de 1998 à 2003.

Photo d'archives

En d’autres termes, le poste devrait continuer à cimenter sa présence dans notre inconscient collectif, chose qui est loin de déplaire à ses patrons.

« On est entré dans l’imaginaire des gens, indique Chantal Fortier. Ce n’est pas rare d’entendre un humoriste nous citer sur scène en disant : “Ma blonde regarde les shows de Canal Vie...” On est devenu une référence. Ça nous plaît. »

Émissions phares

1. Décore ta vie (2002 -2017) ► 746 épisodes

2. Les copines d’abord (1998- 2003) ► 709 épisodes

3. Des idées de grandeur (2007-aujourd’hui) ► 404 épisodes

4. Allô Docteur (1997-1999) ► 403 épisodes

5. Bye-Bye maison ! (2006-aujourd’hui) ► 337 épisodes