Usain Bolt, rockstar de l’athlétisme

LONDRES | Une légende de la piste avec l’aura d’une rockstar: Usain Bolt restera dans les annales comme un champion hors norme ayant révolutionné le sprint et l’athlétisme, aussi bien par ses immenses exploits que par une «cool attitude» devenue son image de marque.

À LIRE AUSSI: Bolt se blesse pour sa dernière course, les Britanniques titrés sur 4x100

Le Jamaïcain a clos sa carrière déjà légendaire sur une blessure samedi à Londres en finale du 4x100 m, un claquage alors qu’il était à la lutte pour le titre avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, une semaine après sa dernière course individuelle sur 100 m, gâchée par le triomphe de son rival mal aimé Justin Gatlin.

AFP

Son compteur est désormais irrémédiablement arrêté à 14 médailles mondiales.

Mais les seules évocations de son exceptionnelle carrière et de son palmarès ahurissant ne suffiraient pas à résumer son empreinte sur le monde du sport.

Le président de la Fédération internationale (IAAF) Sebastian Coe a bien situé l’enjeu pour l’avenir de sa discipline, qui perdra bien plus qu’un athlète à l’issue des Mondiaux-2017 de Londres. «Je n’ai pas le souvenir de quelqu’un qui ait eu un tel impact depuis Mohammed Ali», déclarait-il en préambule de “ses” Mondiaux.

Il y a d’abord un parcours unique et une domination sans partage sur le sprint durant près de dix ans: huit médailles d’or aux JO et 11 titres de champion du monde (un record), agrémentés de deux chronos prodigieux (9 sec 58 sur 100 m, 19 sec 19 sur 200 m).

AFP

Charisme

Sur l’Olympe de l’athlétisme, le coureur de 30 ans n’est devancé que par deux autres géants: le Finlandais Paavo Nurmi, fondeur et crossman dans les années 1920, et l’Américain Carl Lewis, sprinteur et sauteur en longueur de génie à la fin du XXe siècle.

Deux monuments que Bolt avait rejoints à Rio, avant de perdre à posteriori son titre sur le relais 4x100 m des JO-2008 à Pékin, la faute à un contrôle positif rétroactif de l’un de ses équipiers, Nesta Carter.

«J’espère que j’ai mis la barre suffisamment haut pour que personne ne puisse le refaire. J’ai prouvé que je suis le plus grand de ce sport et, pour moi, c’est une mission accomplie», affirmait cet adepte des «punchlines» après son ultime triplé olympique en 2016.

Mais au-delà de cette incroyable moisson et de ses chronos supersoniques, c’est sa personnalité et son charisme qui ont forgé sa réputation, faisant de chacune de ses apparitions un événement.

Bolt a crevé l’écran grâce à sa décontraction, son éternel sourire et son sens du spectacle, dans une discipline longtemps marquée par les postures intimidantes de coureurs roulant des mécaniques avant le départ.

AFP

Une joie de vivre et une fraîcheur renforcées par un physique singulier chez les sprinteurs (1,96 m, 94 kg), à mille lieux des physiques trapus habituellement en vogue.

Sauveur

Avec Bolt, le show ne s’est jamais limité aux courses.

Le Jamaïcain, avec sa bouille et sa bonne humeur, a cassé tous les codes en vigueur dans le milieu de l’athlétisme.

En témoignent cette samba improvisée en fin de conférence de presse avec des danseuses brésiliennes avant le début des épreuves à Rio et son désormais célébrissime signe de l’Eclair.

Ou encore ce lancer de javelot en pleine nuit dans un stade olympique vide, quelques heures après sa 3e médaille d’or brésilienne. Juste pour le fun.

AFP

Il est même apparu à Rio comme le sauveur de l’athlétisme gangrené par les affaires de dopage et de corruption.

Face à Justin Gatlin, ressuscité et revenu soudainement au premier plan après une suspension, Bolt, ce géant au CV sans tâche et déjà au-dessus du lot chez les juniors, devait sauvegarder la crédibilité de son sport.

En terrassant l’Américain, il s’était mué en superhéros, renforçant encore un peu plus sa légende.

Sa défaite, face au même Gatlin samedi à Londres, ne le rend finalement que plus humain.

AFP

Son équipementier, Puma, l’a compris et exploite à fond le potentiel marketing d’un athlète dont les revenus annuels ont été estimés par le magazine Forbes à 34,2 millions de dollars, dont 94% issus de ses sponsors.

Passionné de football, Bolt aura même droit à son avatar dans le jeu video PES 2018, ce qui en dit long sur son côté «bankable».

Et sur l’incommensurable vide qu’il laissera dans le monde de l’athlétisme, sport cerné par les affaires et dont l’image est au plus bas.

Bolt, ses grandes dates

De ses débuts chez les juniors jusqu’à sa longue période de domination absolue du sprint mondial qui s’est achevée par sa dernière course manquée sur le 4x100m, samedi à Londres aux Mondiaux-2017: retour sur les grandes dates de la carrière de la légende Usain Bolt.

21 août 1986: Naissance à Sherwood Content, paroisse de Trelawny, au nord-ouest de la Jamaïque.

2002: Bolt descend pour la première fois sous les 21 secondes sur 200 m (20 sec 61) lors des Championnats juniors d’Amérique centrale et des Caraïbes. La même année, il devient le plus jeune champion du monde junior de l’histoire du 200 mètres (15 ans et 332 jours).

2004: Bolt passe professionnel et bat le record du monde juniors sur 200 m, devenant le premier athlète de sa catégorie d’âge à passer sous les 20 secondes (19 s 93). Il participe à ses premiers Jeux Olympiques à Athènes mais est éliminé dès le 1er tour du 200 m.

2005: Bolt participe à ses premiers Championnats du monde mais ne termine que 8e du 200 m à Helsinki.

2007: Premières médailles dans une grande compétition internationale avec l’argent sur 200 m et le relais 4x100 m aux Mondiaux d’Osaka.

3 mai 2008: Bolt, qui a commencé à s’essayer au 100 m seulement en début d’année, signe à Kingston un chrono ahurissant (9 sec 76), le 2e de l’Histoire.

31 mai 2008: Bolt bat son premier record du monde, celui du 100 m, en 9 sec 72, à New York.

16 août 2008: Bolt remporte à Pékin sa première médaille d’or olympique sur 100 m avec un nouveau record du monde à la clé (9 sec 69).

20 août 2008: Bolt fait le doublé olympique à Pékin avec un titre sur 200 m, là aussi agrémenté d’un record du monde (19 sec 30), effaçant l’Américain Michael Johnson des tablettes. Il devient le premier athlète à battre deux records du monde sur le 100 m et le 200 m au cours d’une même édition des JO.

AFP

22 août 2008: Bolt signe un triplé à Pékin avec l’or olympique sur le relais 4x100 m avec la Jamaïque. Cette médaille lui sera retirée en 2017 après le contrôle positif à postériori de son coéquipier Nesta Carter.

16 août 2009: Premier titre de champion du monde à Berlin sur 100 m. Il explose son record du monde en 9 sec 58.

20 août 2009: Bolt s’offre un doublé à Berlin en s’imposant sur 200 m et pulvérise là encore son record du monde en 19 sec 19.

22 août 2009: Bolt devient à Berlin champion du monde du relais 4x100 m avec la Jamaïque.

28 août 2011: Bolt est disqualifié en finale du 100 m des Championnats du monde à Daegu pour un faux départ. Son compatriote Yohan Blake est sacré.

3 septembre 2011: Bolt prend sa revanche en remportant le 200 m des Mondiaux de Daegu.

4 septembre 2011: Bolt et la Jamaïque gagnent le relais 4x100 m des Mondiaux de Daegu et battent le record du monde (37 s 04).

5 août 2012: 2e titre olympique sur 100 m à Londres pour Usain Bolt, porte-drapeau de la délégation jamaïcaine.

9 août 2012: Avec un titre sur 200 m à Londres, Bolt devient le premier athlète à réussir un double doublé 100-200 m aux Jeux Olympiques.

11 août 2012: Bolt s’offre même un triplé olympique à Londres avec le relais 4x100 m jamaïcain, qui est le premier à passer sous la barre des 37 secondes (36 sec 84).

11 août 2013: Bolt gagne son 2e titre mondial sur 100 m à Moscou.

17 août 2013: Bolt remporte le 200 m des Mondiaux de Moscou, son 3e sacre consécutif sur la distance.

18 août 2013: Triplé mondial à Moscou pour Bolt avec la victoire dans le relais 4x100 m.

AFP

23 août 2015: Troisième sacre mondial sur 100 m à Pékin. Bolt devient l’athlète le plus titré aux Mondiaux avec 9 médailles d’or.

27 août 2015: 4e titre mondial d’affilée pour Bolt sur 200 m à Pékin.

29 août 2015: 3e triplé mondial pour Bolt avec le sacre de la Jamaïque sur le relais 4x100 m.

14 août 2016: Bolt remporte un 3e titre olympique consécutif sur 100 m à Rio.

18 août 2016: Bolt s’offre un 3e titre olympique consécutif sur 200 m à Rio.

19 août 2016: Bolt termine son parcours olympique par un sacre sur le relais 4x100 m. Au total, il aura remporté 8 médailles d’or aux JO.

AFP

5 août 2017: L’incroyable se produit lors des Mondiaux de Londres. Pour le dernier 100 m individuel de sa carrière, le Jamaïcain est finalement vaincu par son pire ennemi, l’Américain Gatlin, 35 ans et suspendu durant 4 ans pour dopage dans sa carrière. Bolt termine sur une 3e place.

12 août: pour sa dernière course, Bolt veut apporter un dernier titre avec ses potes du relais jamaïcain. Dans la dernière ligne droite, alors qu’il est à la lutte avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis pour le titre, l’Eclair s’arrête, foudroyé par un claquage.