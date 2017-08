Voyager dans les paysages du Trône de fer: notre guide

Faites-vous partie des millions de téléspectateurs totalement accros à la série Trône de fer? Si oui, vous savez sans doute que la majorité des paysages qu’on y voit sont réels.

La saison 7, qui sera diffusée en français à Super Écran à compter du 14 août, vous donnera peut-être envie d’organiser vos prochaines vacances dans ces paysages spectaculaires. Voici une petite recherche susceptible de vous éviter quelques maux de tête à planifier votre voyage sur les traces du Trône de Fer.

IRLANDE

C’est dans le studio Paint Hall de Belfast (aussi appelés Titanic Studios), en Irlande du Nord, qu’a été tournée la grande majorité des scènes intérieures de la série. Ce pays aux étendues vertes, falaises et châteaux a également servi de décor à de nombreuses scènes extérieures.

À mettre à votre itinéraire: Castle Ward, Dunluce Castle, les Dark Hedges, le parc forestier de Tollymore, le port de Ballintoy, la plage de Downhill et le temple de Mussenden. Aussi, dans le comté d’Antrim, il faut voir les grottes de Cushendun, décor où Mélisandre (la sorcière aux cheveux rouges) a donné naissance à l’enfant de l’ombre.

Sites utiles:

• Les circuits suivants vous mèneront sur les traces de la série: «Discover the Real Westeros» et «Game Of Trones and Giant Causeway Tour».

• Pour d’autres tours sur ce thème, consultez les offres de la compagnie de transport Guide Irlande.

• Pour des tours guidées thématiques à Belfast et à Dublin: www.viator.com.

• Pour d’autres tours à Belfast: www.gameofthronestours.com, www.gameofthronestours.tv/tours et visitbelfast.com.

• Pour une visite guidée des Studios Titanic: titanicadventureoutoftime.wordpress.com/tour-guides.

ISLANDE

C’est sur cette terre rude à l’aspect lunaire que l’on se retrouve de l’Autre côté du mur. Plus précisément, il faut se rendre du côté de la plus grande calotte glaciaire d’Europe et admirer les glaciers Myrdalsjökull, Vatnajökull et Svinafellsjokull. À voir aussi: le lac Mývatn (zone protégée, mais accessible aux visiteurs) et le parc national de Skaftafell.

Sites utiles:

• Gray Line Iceland offre une visite des lieux de tournage.

• Iceland Travel propose le circuit «Mývatn, Mystery and Magic». Le temps d'une journée, les voyageurs voyagent au «nord du mur» et vivent comme un membre de la garde de nuit. La visite comprend une visite des ruines de Dimmuborgir (Castle Black).

• Enfin, Viator propose un tour de 6h sur ce thème.

MALTE

Port-Réal (King’s Landing) a changé de location à quelques reprises. Dans la première saison, c’est Mdina, l’ancienne capitale de Malte, qui représentait la ville principale de Westeros.

Site utile:

• Pour une visite guidée, en groupe ou privée, des lieux de tournage dans cette magnifique république: www.viator.com.

CROATIE

Après Malte, ce fut au tour de la Croatie, plus précisément de la sublime Dubrovnik à devenir Port-Réal. On a également utilisé l’île de Lokrum et ses jardins botaniques pour représenter Qarth, la riche cité marchande. Pour ne rien manquer, il vous faudra également faire un arrêt à Šibenik, Klis et dans la cité antique de Split, notamment au palais de Dioclétien.

Sites utiles:

• Les offices de tourisme de Dubrovnik et de Split proposent des tours et des plans explicatifs: www.gameofthronestourcroatia.com et www.dubrovnik-walking-tours.com.

• Pour une visite guidée de 4 h à Dubrovnik et un court-séjour pour découvrir les sites de tournage de la région: www.viator.com.

• Dubrovnik Day Tours propose une visite de 3 h au cours de laquelle on donne de l’information sur la famille Targaryen et on découvre Blackwater Bay.

MAROC

La ville historique d’Aït-Benhaddou, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, a servi de décor pour Yunkai, la ville jaune, et pour certaines scènes de Port-Réal. La belle Essaouira, cité antique inoubliable, n’est autre qu’Astapor, ville des Immaculés.

Sites utiles:

• Au Maroc, des fans de la série proposent un tour de 5 jours «Orakarys, the tour» qui vous conduit de Marrakech à Essaouira, en passant par Aït-Benhaddou.

ESPAGNE

C’est le magnifique Alcazar de Séville, dans le sud de l’Espagne, qui a servi de toile de fond pour Dorne et l’arène d’Osuna, en périphérie, pour les scènes de combats et l’envol du premier dragon de Daenerys.

Sites utiles:

• Cette compagnie offre un tour guidé en Espagne.

• Aussi, Viator propose une virée de 8 h entre Girona et Barcelone.