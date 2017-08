Vue sur le fleuve

Au cœur de Pointe-au-Pic, l’Auberge La Marmite se dresse devant le fleuve. La vue y est imprenable. La jolie maison familiale datant de 1888 abrite une auberge depuis 1980. En 2007, le couple Bergeron a un coup de foudre et il acquiert la résidence d’époque. Leur fille y évolue également en plus de son conjoint qui s’est immiscé dans l’aventure. Ici, on accueille les invités comme des membres de la famille, avec convivialité et bonne humeur.

Le bâtiment a conservé son style victorien d’antan tout en arborant des pièces décorées au goût du jour dans un style rustique, mais chic. Les teintes douces des nuances choisies prédisposent au calme. Partout, on sent l’effort mis à la ­restauration et à la rénovation, toujours dans le respect du bâtiment. Les antiquités meublant les pièces ajoutent au cachet d’époque. L’Auberge La Marmite propose neuf charmantes chambres, toutes avec une salle de bain privée. Deux d’entre elles disposent d’un bain à remous. Toutes sont dotées d’un grand lit à l’exception de la suite avec ses deux lits à deux places. De la fenêtre, on y admire le jardin ou le fleuve.

On prend le déjeuner dans la jolie salle à manger pleine de style. On adore les dizaines de coussins décoratifs placés sur la longue banquette et la lumière naturelle qui entre par les grandes fenêtres de la verrière, offrant un panorama sur l’eau. La journée commence du bon pied avec un succulent déjeuner, selon nos envies. Omelette, œufs à la bénédictine, pain doré, il y a du choix. En plus des fruits frais, du yogourt, des pommes de terre rissolées et des boissons. En soirée, une cuisine évolutive et de bon goût de type café bistro nous titille les papilles. Au menu, mets italiens, fruits de mer, grillades et gibier soigneusement préparés et joliment présentés. On bénéficie d’un choix impressionnant de bières tant locales qu’importées.