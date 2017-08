Céline enregistre un album en anglais

L’enregistrement du nouvel album en anglais de Céline Dion est commencé. La chanteuse poursuivra le travail cet automne, confirme son directeur de tournée au Journal. « La plupart des chansons sont choisies, précise Denis Savage. Quelques-unes sont d’ailleurs enregistrées. »

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour cet opus. On sait toutefois qu’il devrait comprendre au moins une chanson composée par Sia, puisque cette dernière a récemment écrit trois pièces pour l’interprète québécoise. Au départ, la parution du disque était prévue pour cet automne, mais Céline Dion n’a offert aucun extrait inédit durant sa tournée européenne estivale, qui s’est terminée le samedi 5 août à Glasgow, en Écosse.

« Nous croyons tous que c’est mieux d’attendre la sortie du disque avant de présenter de nouveaux titres, souligne Denis Savage. De plus, pour les fans, les chansons les plus connues sont généralement plus appréciées. »

Denis Savage dresse un bilan très positif de cette série de 25 concerts dans 15 villes et 7 pays européens. Plus de 400 000 personnes auraient assisté aux spectacles.

À elles seules, les quatre représentations livrées au AccorHotels Arena de Paris ont généré des recettes de 10 millions $ CAN, d’après les données de Venues Today. Quant au concert du 15 juillet au Stade de Suisse, il a rapporté près de 6 millions $.

Des idées de Céline

Au-delà des chiffres, le spectacle a fait couler beaucoup d’encre, notamment pour cette chorégraphie sensuelle exécutée par Céline Dion et Pepe Munoz, un danseur de 32 ans.

« Durant nos meetings de création, Céline tenait à faire un numéro de danse sur Le ballet, indique Denis Savage. Une connaissance de Céline nous a parlé d’un danseur espagnol, que nous avons contacté. Il est venu à Las Vegas pour rencontrer Céline. Ils ont ensuite passé du temps à concevoir ce numéro, qui était très apprécié du public. »

L’idée de faire rapper René-Charles, 16 ans, sur écran géant durant la relecture de Black or White de Michael Jackson est également venue de Céline Dion. « C’est une idée qu’elle a lancée comme ça pendant une répétition, dit Denis Savage. Scott Price (le directeur musical) et moi avons enregistré René-Charles. Sa performance nous a tellement étonnés. Il faut croire que la pomme ne tombe pas loin de l’arbre ! »

Les deux autres garçons du couple Dion-Angélil, Eddy et Nelson, 6 ans, ont également participé au tournage du clip présenté sur scène. « Elle tenait à ce que les jumeaux y soient comme un clin d’œil », note Denis Savage.

Sans Aldo

L’absence d’Aldo Giampaolo, qui a délaissé ses fonctions de gérant en avril, quelques mois avant que Céline Dion reprenne la route, ne s’est pas trop fait ressentir durant la tournée, relève Denis Savage.

« Il y a quand même une immense équipe qui soutient Céline depuis plusieurs années. Tous se sont retroussé les manches et ont fait de cette tournée non seulement un immense succès, mais un été inoubliable pour tous ceux qui y travaillaient. »

Céline Dion reprendra sa résidence au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas le 19 septembre.