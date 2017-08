Découvrir Québec... à pied!

La saison touristique bat son plein et la région risque fort de dépasser l’achalandage connu lors des Fêtes du 400e. Qui plus est, les touristes et les citoyens de Québec ont maintenant l’embarras du choix lorsque vient le temps de découvrir certains côtés cachés de la capitale nationale, alors que les tours guidés pédestres se multiplient.

Visites de Québec et de Lévis, agrémentées de dégustations de produits du terroir et d’anecdotes peu connues du grand public, les tours guidés sont nombreux cet été dans la région.

Présente dans l’industrie touristique depuis 10 ans, la compagnie Cicerone offre en nouveauté cette année son premier «Food tour» de 2 h 30, qui fait halte dans différents restaurants du Vieux-Québec pour faire découvrir l’histoire de l’alimentation au Québec, entrecoupé de «capsules historiques». Le tout est présenté par Marie Rollet et Louis Hébert, le premier couple à s’être installé définitivement à Québec et qui vivait de l’agriculture. Offert du mercredi au samedi, en français et en anglais, le tour s’arrête notamment aux restaurants Tournebroche et au Fou du Billot, avant de permettre aux visiteurs de contempler le fleuve, du haut de la terrasse Dufferin.

Photo courtoisie, compagnie Cicerone

Coureur des bois... coréen!?

«Ce ne sont pas des visites théâtrales, nous avons des guides accrédités, mais qui incarnent leurs ancêtres, soit des personnages un peu moins connus, qui leur permettent d’avoir des histoires plus croustillantes. Ça va du coureur des bois à la fille du Roy, au militaire, au noble, au paysan, au marchand, etc.», mentionne le propriétaire et fondateur Marc Duchesne, qui admet que bientôt, il aura besoin de personnages... qui parlent le coréen!

«Nous avons un engouement de la part de la clientèle sud-coréenne, à cause de la télésérie qui a été tournée chez nous. Jusqu’à l’année dernière, on voyait juste des groupes d’Asiatiques marcher en groupe, dans des tours organisés, mais de plus en plus, on en voit qui s’égarent dans la ville et qui se baladent à leur rythme», dit-il, visiblement emballé.

Photo courtoisie, compagnie Cicerone

L’histoire anglophone de Québec

Tous les samedis matin, d’autres tours guidés mettent aussi le quartier historique de Québec en valeur, à travers cinq institutions patrimoniales, soit la cathédrale Holy Trinity, le Pôle culturel du monastère des Ursulines, le Morrin Centre, le Musée du monastère des Augustines et l’Îlot des Palais. Le Passeport Vieux-Québec, offert dans plusieurs lieux touristiques de la ville, permet aux visiteurs de faire la découverte d’éléments inédits et méconnus de l’histoire francophone et anglophone de la ville.

Photo courtoisie, compagnie Cicerone

Jusqu’à Lévis

De l’autre côté du fleuve, d’autres tours font également connaître les côtés cachés de Lévis et Lauzon. Présentés depuis la mi-juillet, les Tours Accolades passent aussi par Québec et dévoilent entre autres l’histoire des femmes, l’histoire militaire et l’histoire commerciale de Lauzon au 19e siècle.

«Il y a bien sûr la grande histoire, mais il y a aussi la petite histoire et les anecdotes. Les visiteurs découvrent dans cette visite l’histoire du Vieux-Lauzon, la place de ce quartier dans l’histoire de la grande région de Québec et même dans l’histoire canadienne», mentionne le guide propriétaire des Tours Accolades, qui offre des tours privés et en groupe.

«On parle entre autres des sœurs de la Congrégation des religieuses de Jésus-Marie, arrivées à Lauzon, directement de Lyon en France au 19e siècle. Elles avaient perdu leurs bagages et le train qu’elles devaient prendre a déraillé», mentionne Xavier Chambolle, amateur d’histoire, qui dit proposer une offre touristique différente sortant des sentiers battus. Dans ses tours lévisiens, il raconte également qu’à l’époque, il fallait s’y prendre d’avance pour se rendre à Montréal, alors que la route s’étirait sur... huit heures.

Pour toute l’information sur les heures des tours, qui ont lieu en français et en anglais:

– Tours Accolades : toursaccolade.com

– Tours Cicerone : www.cicerone.ca