Malaise sur la langue: les jeunes libéraux refusent d'ouvrir une brèche dans la loi 101

SHERBROOKE | Après une trentaine de minutes de débat enflammé sur la langue, les jeunes libéraux ont finalement renvoyé aux oubliettes une résolution suggérant d’ouvrir une brèche dans la loi 101 en permettant aux enfants francophones de fréquenter l’école anglaise.



Abordée rapidement dès la reprise des travaux du 35e Congrès-Jeunes du Parti libéral du Québec, qui se termine aujourd’hui à l’Université Bishop, la proposition a finalement été battue par une majorité de délégués, qui ont aussi fait le choix d’écourter le débat.

«Les écoles anglaises se meurent», ont répété tour à tour deux militants de la communauté anglophone montréalaise venus au micro défendre leur proposition de projet pilote.

«Cette résolution, c’est l’avenir [...] de notre pays», s’est emporté un autre jeune libéral, suivi de plusieurs interventions s’y opposant.

D’entrée de jeu, le président des jeunes libéraux de Montréal et initiateur de cette résolution, Matthew Quadrini, a tenu à préciser que l’objectif était d’assurer la pérennité du réseau d’écoles anglaises. Pour freiner son «long déclin», il proposait de permettre à un nombre limité d’élèves francophones – un millier tout au plus – de s’inscrire dans une école anglaise.



Contradiction



À l’entrée du congrès, le député libéral de D'Arcy-McGee et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, David Birnbaum, est venu donner en partie raison aux motivations des jeunes libéraux derrière cette proposition.

«C’est une réalité que la Charte de la langue française limite l’accès à l’école anglaise, a-t-il déclaré devant les journalistes. C’est une réalité. Est-ce que [...] ça donne des défis aux écoles anglaises en terme de leur pérennité? Il faut admettre que oui. Est-ce que la Charte de la langue française fait consensus au Québec, il faut constater que oui aussi.»

Son collègue et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, voit les choses autrement.

«Moi, je ne pense pas que la Charte soit une menace à quoi que ce soit, a dit le ministre Fortin. Au contraire, on est dans une position équilibrée à l’heure actuelle au Québec. On a la paix linguistique, on se doit de la préserver. [...] Il n’est pas question de rouvrir la loi 101, ça je veux être très clair.»

«Il n’est pas question de revenir sur quoi que ce soit autour de la loi 101», avait d’ailleurs prévenu la veille le premier ministre et chef libéral Philippe Couillard.