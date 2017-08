Parfois, on manque de mots devant la connerie humaine.

Et quand des nazis marchent fièrement dans les rues, en Amérique du nord, en 2017, on ne comprend pu ce qui se passe.

Heureusement, la musique est là pour nous aider à trouver les mots.

Voici donc Nazi Punks Fuck Off et 13 autres pièces pour envoyer promener des suprémacistes blancs:

The Dead Kennedys - Nazi Punks Fuck Off

Gorilla Biscuits - Degradation

Leftöver Crack - Nazi White Trash

Reagan Youth - New Aryans

Propagandhi - The only good fascist is a very dead fascist

Oi Polloi - Nazi Scum‏

Mighty Mighty Bosstones - Let's Face It

The Oi! Scouts - Nuke The Nazis

Chumbawamba - On the day the nazi died

Woody Guthrie - All You Fascists Bound To Lose

Dicks - No Nazis Friend

NOFX - The Brews

Judy Garland - The Battle Hymn of the Republic