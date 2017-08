Photos souvenirs: Marjo

Corbeau

Photo d'archives

Au sein du groupe Corbeau de 1978 à 1984, Marjo devint la ­dynamique rockeuse que l’ont connaît, aux côtés de Donald Hince, Michel « Willie » Lamothe, Roger « Wézo » Belval (ces deux derniers anciens d’Offenbach avec Pierre Harel) et Jean Millaire, l’homme de sa vie. Déjà, elle interprétait J’lâche pas, Ailleurs et Illégal.

Marjolaine Morin

Photo d'archives

Oui, c’est bien Marjo, ainsi vêtue bon chic bon genre. On l’appelait encore à l’époque de son vrai nom Marjolène Morin. C’était avant que la rockeuse prenne toute la place et que le public ­québécois la nomme ­affectueusement par son surnom.

Celle qui va

Photo d'archives, André Viau

Marjo en 1984, l’air juvénile à 30 ans. Une année charnière pour la chanteuse qui quittait la formation Corbeau pour ­démarrer une carrière solo. Deux ans plus tard, elle lançait l’album Celle qui va, avec ses succès comme Sans toit ni loi, Amoureuse, Impoésie et Chats Sauvages.

La Star

Photo d'archives

1986. L’auteure-compositrice-interprète­­­ de 33 ans qui avait écrit toutes ses chansons avec Jean Millaire, son ­amoureux et ­collaborateur, joignait à son talent une image de star, alors qu’elle lançait son premier album solo. Dès lors, elle fut considérée comme l’une de nos plus grandes bêtes de scène.

Grosse soirée

Photo d'archives, André Viau

Marjo et Jean Millaire, fous de joie, montaient sur scène à plusieurs reprises lors du Gala de l’ADISQ 1987, alors que la chanteuse récoltait 4 trophées, celui de l’Interprète féminine, de l’Album rock pour Celle qui va, de la Chanson populaire pour Chats sauvages, et du Spectacle rock de l’année.

► On pourra voir cet automne la rockeuse pour la première fois au cinéma dans le film Chien de garde, premier long métrage de la jeune cinéaste abitibienne Sophie Dupuis. Marjo y interprète le rôle de Chantal, une femme puissante qui en impose dans le milieu interlope, aux côtés d’acteurs chevronnés tels Paul Ahmarani et Maude Guérin. Ce film est l’histoire de deux frères (Théodore Pellerin et Jean-Simon Leduc) qui tentent de survivre dans le milieu du trafic de la drogue.

► Marjo sera notamment en spectacle cet été au festival Rythmes et courant, sur le bord du fleuve, à Lavaltrie. Voir ville.lavaltrie.qc.ca/evenements.

► Elle sera aussi le 12 septembre au Festival de St-Tite, à la Terrasse Coors Banquet.Voir ovation.qc.ca.

► Marjo amorcera sa tournée cet automne.