Québec convoite les touristes américains

La Ville de Québec fait de l’œil aux touristes des États-Unis en investissant près d’un demi-million de dollars pour montrer ses charmes aux citoyens des grandes métropoles américaines.

Pour une deuxième année, la Ville de Québec s’est inscrite au programme de marketing partagé « Accueillir l’Amérique », mis sur pied par Destination Canada pour donner de la visibilité aux destinations canadiennes au sud de la frontière.

Sur une enveloppe totale d’environ 10 M$ pour l’ensemble du pays, Québec bénéficiera de 425 000 $ en publicité et en visibilité.

« Nous payons 225 000 $ de notre côté et l’autre partie, les 200 000 $ restants, est payée par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec dans le cadre du programme », explique le directeur des communications et de la publicité à l’Office du tourisme de Québec (OTQ), Éric Bilodeau.

Grandes métropoles

Une partie de ce montant servira à vendre Québec aux Américains à travers une vaste campagne de publicité ciblant plusieurs grandes villes. Les habitants de New York, Chicago, Washington, Boston, Philadelphie et San Francisco entendront donc beaucoup parler de la vieille capitale au cours des prochains mois.

« Ça nous donne beaucoup de visibilité, que ce soit par bannière web ou par intégration vidéo sur des sites web connus comme celui du New York Times ou de Condé Nast Traveler, par exemple », souligne M. Bilodeau, ajoutant que les campagnes ont été pensées pour rejoindre diverses clientèles.

« Nous visons les 25-45 ans, les milléniaux, ainsi que la communauté LGBT. »

L’investissement permet également la venue dans la région de journalistes et de blogueurs américains qui, par leurs écrits et leurs reportages, feront voyager les charmes de Québec. « C’est une campagne qui nous donnera beaucoup de notoriété et un positionnement avantageux », croit le directeur des communications de l’OTQ.

Difficile à chiffrer

Les retombées du programme demeurent toutefois difficiles à chiffrer même s’il s’agit de la deuxième année.

« On ne peut pas dire qu’il y a eu tant de milliers de touristes qui sont venus à Québec à cause de tel article dans un journal. Mais on a quand même des résultats de campagnes avec le nombre de clics et de lectures des vidéos, et c’était très concluant », assure Éric Bilodeau, qui croit que le programme pourrait se poursuivre sur plusieurs années encore.