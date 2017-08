Teintes vitaminées et imprimés

Des couleurs vives, des fleurs, des rayures, des pois... rien de bien étonnant ou de révolutionnaire dans les récurrentes collections estivales.

Mais si la nouveauté résidait dans l’association de ces couleurs et de ces imprimés. Avec cet air de liberté qui marque les vacances, oubliez les diktats et partez à l’aventure. Prenez des risques, suivez vos impulsions, un mini changement comme Karlie Kloss ou un tout pour le tout comme Mena Suvari.

Survol de quelques silhouettes dignes de mention.

Photo AFP

C’est tout sourire qu’America Ferrera témoignait que les carreaux et les floraux font bon ménage. À l’instar de sa robe Lela Rose, les fleurs viennent adoucir la répétition graphique.

Photo AFP

Dans cet ensemble Sergio Hudson, Victoria Justice démontrait l’effet vibrant et sulfureux du mélange d’une couleur néon à une teinte métallisée.

Photo AFP

Optant pour une robe peignoir Voutsa, Jenna Lyons attestait que plus l’imprimé est audacieux, dans ce cas des serpents, plus la pièce doit être originale.

Photo WENN, Lexi Jones

Au lieu de choisir une jupe et des escarpins rappelant le jaune ou le noir de son pull à rayures, Zendaya Coleman révélait le dynamisme d’une troisième et d’une quatrième couleur, ici le turquoise et le blanc.

Photo GC Images

Karlie Kloss revisitait la règle du « une pièce unie associée à une autre à motif » en choisissant une chemise Equipment avec un motif en ton sur ton blanc glissée dans un pantalon satiné à fleurs de Dries Van Noten.

Photo AFP

En enfilant une chemise à motif abstrait, Dena DeHaan faisait passer son complet double boutonnage Prada en mode rétro-chic.

Photo courtoisie

Allier deux imprimés de mêmes teintes ou encore de dimensions différentes s’avérera une solution pour obtenir la douce silhouette de Jessica Alba, vêtue d’une robe Tanya Taylor.

Photo WENN, Steve Searle

Un look à la fois royal, rock et seventies pour le caméléon qu’est Rita Ora. Veste de velours léopard, jean lacéré, pantoufle dorée, lunettes rondes et t-shirt d’Oasis, la chanteuse adoptait un stylisme ostentatoire.

Photo WENN, FayesVision

Pigée de la collection Polite, Mena Suvari mélangeait les époques et les imprimés avec ce look quelque peu désarmant dans lequel un bustier à pois s’agence à une jupe camouflage. Un ensemble pour les moins téméraires !

Photo AFP

Le corsage bleu de cette robe Elie Saab qui passe au rouge atteste d’une association gagnante entre les couleurs froides et chaudes, voire complémentaires. Une blouse diaphane bleu ciel répondrait bien à un pantalon rouille pour décliner le look de Jessica Biel.