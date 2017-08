Une violente embardée fait un blessé grave en Beauce

Une violente embardée après une sortie de route a fait un blessé grave dans la nuit de samedi à dimanche sur la route du Golf à Beauceville. L’alcool et la vitesse pourraient être en cause selon la SQ.



L’accident s’est produit un peu après minuit, à quelques kilomètres de l’autoroute 73. Un homme dans la quarantaine aurait alors perdu le contrôle de sa camionnette dans une courbe prononcée de la route du Golf avant de faire une violente embardée.



«Il a ensuite fait des tonneaux et il aurait été éjecté de son véhicule», précise Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec.



Blessures graves



L’homme, qui était seul à bord de son véhicule, a été transporté d’urgence dans un centre hospitalier pour y traiter des blessures importantes. Les autorités précisaient toutefois en début de journée dimanche que l’on ne craignait pas pour sa vie.



Selon les premières constatations, l’alcool serait en cause et la vitesse pourrait aussi expliquer la sortie de route. «Des analyses sanguines ont été demandées sur le conducteur», confirme M. Tremblay.



La route du Golf a été fermée une bonne partie de la nuit pour permettre aux enquêteurs en reconstitution de faire leur travail d’investigation sur la scène. La circulation a pu reprendre vers 5h dimanche matin.