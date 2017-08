19 moments marquants du secondaire dont tout le monde se rappelle

Le secondaire, ce n’était pas de la tarte!

On se découvrait, on changeait, on ne se reconnaissait plus, bref, une gamme d’émotions nous habitait chaque jour et on essayait de composer avec. Le secondaire, c’était marquant.

Pour ceux qui viennent de terminer ou ceux pour qui c'est déjà bien loin derrière, vous vous reconnaitrez certainement dans ces 19 énoncés.

1. La première retenue

Les causes peuvent être multiples, mais souvent c’était aussi niaiseux que de mâcher de la gomme en classe ou de jeter un œil à son cellulaire. Quels mercenaires nous étions!

2. La première fois que vous avez parlé à votre «kick»

Photo Fotolia

Quand lui dire «allô» 27 fois par jour comptait pour de la cruise.

3. Les oraux

Une fois que notre tour était passé, la satisfaction de ne rien faire du reste du cours était tout simplement indescriptible.

4. Les cours d’été

Photo Fotolia

Ceux qui n’ont pas un don pour les mathématiques, la science physique ou le français vont se reconnaître.

5. Être obligé de parler en anglais ou en espagnol dans certains cours (ou ailleurs dans l’école).

On a tous eu un prof qui nous a fait la conversation dans les corridors en espagnol ou en anglais par pur plaisir.

6. La jupe relevée après être allée aux toilettes...

On salue celles qui sont allées au collège privé.

7. Apprendre que vous êtes devenue une femme dans un cours d’éducation physique

Et se rendre compte que votre professeur ne compatis pas du tout à la situation.

8. Quand votre «kick» tripe sur votre ami(e)

Photo Fotolia

Leur idylle aura duré quelques semaines seulement...

9. L’autobus scolaire en général

Photo Fotolia

Être en secondaire 1 et se voir refuser l’accès à l’arrière de l’autobus par les «grands» de secondaire 5. Gênant.

10. Les petits mots passés «discrètement» dans les cours

Photo Fotolia

Et être très embarrassé lorsque le professeur demande de lire ledit mot à voix haute. Zut alors, ce n’était visiblement pas assez subtil!

11. La bouffe «médium bonne» de la cafétéria

Ne pas amener son lunch et manger à la cafétéria. Se rendre compte que le porc et les petits pois sont au menu. Être déçu.

12. Sentir que vous devez vous inscrire à une activité sur l’heure du midi

Avoir le choix entre la danse, le soccer, la balle molle, le hockey cosom, le dessin ou le club optimiste...

13. Les sorties éducatives

Visiter le Parlement d’Ottawa... 32 fois.

14. Faire semblant d’être malade

Photo Fotolia

Et être satisfait de l'efficacité de votre stratagème.

15. L’après-bal

(Insérer n’importe quelle phrase qui décrit parfaitement le chaos).

16. La signature des albums de finissants

«Bon été et passe de bonnes vacances! Bonne chance pour la suite!»

17. La première brosse

Photo Fotolia

Soyons honnêtes, révolu est le temps où les gens attendaient la majorité pour goûter au nectar interdit. Et généralement, cet épisode de vie se termine très mal.

18. Les «journées couleurs» (pour ceux qui allaient au privé)

Voir à quel point les autres n’ont pas plus de style que toi dans la vie de tous les jours.

19. Le sentiment de liberté en pouvant aller diner hors de l’école

La marche jusqu’au Subway le plus près n’a jamais été aussi plaisante.