Bombardier construira un monorail en Thaïlande

La ville de Bangkok compte se doter d’un nouveau système de monorail sans conducteur construit par Bombardier Transport, a annoncé la société lundi matin.

Bombardier a conclu deux contrats afin d’équiper la capitale thaïlandaise d’un système Innovia Monorail 300, sur deux lignes du réseau de transport en commun de Bangkok.

Leur valeur n’a pas été divulguée.

Ces ententes, d’une durée de 30 ans, mèneront à la réalisation de deux nouvelles lignes surélevées de monorail pour la Northern Bangkok Monorail Co. Ltd. (NBM) et l’Eastern Bangkok Monorail Co. Ltd. (EBM).

Bombardier va concevoir et fournir les composantes électriques et mécaniques des deux lignes de monorail, et livrer un total de 288 voitures, pour un total de 72 rames. Les rames seront construites en Chine par la coentreprise de Puzhen Bombardier Transportation Systems (PBTS).

« Ces emblématiques monorails seront des éléments importants du réseau de transport ferroviaire croissant de Bangkok. Des centaines de milliers de passagers pourront ainsi se déplacer chaque jour plus rapidement et de façon confortable », a affirmé Richard Hunter, président des Systèmes de contrôle ferroviaire et de l’Asie du Sud-Est pour Bombardier Transport.

M. Hunter a également vanté les qualités écoénergétiques et la capacité de négocier des courbes au rayon serré de ce système de monorails.

La nouvelle ligne Khae Rai-MinBuri (rose) fera 35 km, tandis que la ligne Lat Phrao-Samrong (jaune) s’étendra sur 30 km.

« Le contrat porte aussi sur la gestion de projet, l’ingénierie et l’intégration des systèmes, les essais, ainsi que la mise en service des nouvelles rames et des nouveaux systèmes. Les monorails, qui seront exploités dans les parties nord et est de la ville, seront intégrés au réseau de transport existant ; ils pourront atteindre une vitesse de 80 km/h et accueillir plus de 28 000 passagers par heure par direction », précise Bombardier.

La livraison des produits, l’intégration des systèmes et l’installation du système de contrôle ferroviaire seront pilotées par la plaque tournante régionale de Bombardier à Bangkok. Bombardier est présent en Thaïlande depuis vingt ans déjà, et elle y compte actuellement quelque 450 employés.

Plus de détails suivront.