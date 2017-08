C Series : les premiers avions de Delta s’envoleront au deuxième trimestre de 2018

Les premiers appareils C Series de Bombardier commandés par Delta Air Lines devraient être mis en service au cours du deuxième trimestre de 2018.

Leurs bases d’opération seront New York et Los Angeles, selon une note de service interne obtenue par l’agence Bloomberg.

Delta a commandé 75 appareils CS100 chez Bombardier, un contrat évalué à environ 6 milliards $ US. Une option a également été prise pour 50 autres avions.

Il s’agit de la plus grosse commande pour la C Series jusqu’à maintenant.

Confortables et silencieux, les avions C Series devraient permettre à Delta d’aller chercher une clientèle sur des liaisons de moyenne densité, indique Bloomberg, et ainsi de concurrencer American Airlines et Southwest Airlines

Le CS100 peut transporter une centaine de personnes.

Selon la note interne, Delta veut également déployer des CS100 à Dallas.