Chelsea Clinton commande en français

NORTH HATLEY | Certains citoyens sont surpris par la simplicité de la famille Clinton dont des membres se promènent librement dans des parcs et commandent leur pizza en français à North Hatley.

L’ancien président des États-Unis, Bill Clinton, et sa femme Hilary, se trouvent à North Hatley depuis dimanche, en compagnie de leur fille Chelsea et sa petite famille. Plusieurs citoyens ont pu les croiser depuis leur arrivée.

Lundi après-midi, Chelsea Clinton se promenait librement au centre-ville avec son mari Marc Mezvinsky et leurs deux enfants, Charlotte et Aiden. Aucun agent de sécurité ne les escortait. Ils ont notamment été aperçus s’amusant dans un parc et mangeant au restaurant Saveurs et gourmandises. La femme qui les a servis, Hélène Bergeron, ne les a même pas reconnus.

«C’était du monde bien ordinaire. Ils étaient très très sympathiques et patients, surtout qu’il y avait deux enfants avec eux. Le café était plein et ça a pris du temps avant de les servir», raconte Mme Bergeron.

Comme cette dernière ne parle pas bien anglais, celle-ci avait du mal à communiquer avec eux.

«Ils me disaient des mots en français pour que je les comprenne», poursuit-elle.

Chelsea et les siens ont commandé une pizza végétarienne, un panini au fromage avec une salade et des desserts, qu’ils ont mangés sur place.

«Il n’y avait aucune viande», spécifie la serveuse.

Quand le Journal lui a dévoilé leur identité, après leur départ, Mme Bergeron n’en revenait pas.

«Je suis émue. Avoir su...», s’est-elle exclamée.

Il a cependant été impossible de savoir ce que Bill et Hillary ont fait hier. Chelsea Clinton a refusé de répondre aux questions du Journal sur leur visite en Estrie.

Près de la table de Bill et Hilary

Un couple de Saint-Hilaire, Isabelle Lacoste et Pierre Tétrault, ont également eu la surprise de leur vie lorsqu’ils étaient attablés, dimanche soir, au Manoir Hovey pour le souper tout près de Bill et Hillary.

Lors des derniers jours, Mme Lacoste profitait pleinement de ses vacances, si bien qu’elle ignorait la présence de la famille Clinton à North Hatley.

«J’ai reconnu Hilary en premier, ensuite Bill», relate-t-elle, encore stupéfaite.

Près d’eux, les deux politiciens partageaient leur table avec leur fille Chelsea et son conjoint ainsi que celle qui les a invités à séjourner en Estrie, l’auteure Louise Penny.

«Ils étaient tous de bonne humeur», partage Mme Lacoste.

Durant la soirée, Bill Clinton a souhaité ses bons vœux à une jeune femme du Vermont qui célébrait son anniversaire.

«Il a été très courtois et a jasé avec la famille pendant au moins cinq minutes», rapporte Mme Lacoste.