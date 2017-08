Des Chinois tentés par l’achat d’un géant américain

Il n’y pas de pancarte à vendre devant le siège-social de FCA, mais c’est tout comme.

Des hauts-gestionnaires de FCA ont été aperçus en voyage d’affaires en Chine où ils ont allaient rencontrer les patrons de Great Wall Motor. L’inverse a aussi été observé, c’est-à-dire que des hauts-placés de constructeurs chinois étaient récemment de passage au Michigan dans les bureaux du géant italo-américain.

Une offre aurait même été soumise à FCA. Cette dernière a cependant été refusée étant donné qu’elle était, vous l’aurez deviné, trop peu généreuse. Les détails n’ont toutefois pas été dévoilés.

En plus de Great Wall Motor mentionnée ci-haut, Dongfeng Motor Corp., Zhejiang Geely Holding Group et Guangzhou Automobile Group ont également signalé leur intérêt de racheter FCA.

Percer le marché nord-américain représente le but ultime pour la plupart des constructeurs chinois. En acquérant un groupe comme FCA, l’acheteur aurait une immense porte d’entrée en Amérique.

Tout chez FCA n’est pas à vendre. Il va de soi que les marques Ram et Jeep sont nettement les plus prisées de ce côté-ci de l’Amérique. Fiat n’est pas à négliger non plus d’un points de vue plus global. Dodge et Chrysler feraient partie du lot également.