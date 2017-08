Elle meurt à sa première nuit dans la résidence

Marcelle Magnan était emballée de passer sa première nuit dans sa nouvelle chambre fraîchement décorée de la résidence pour personnes âgées. Jamais elle n’aurait pu se douter qu’après à peine quelques heures de sommeil, elle périrait dans un brasier allumé par un incendiaire.

« On a tellement pleuré. On était avec notre mère la veille et, le lendemain, elle n’était plus là. Pour nous, c’était la première fois qu’elle découchait », lance Lorraine, l’une des filles de l’aînée.

Tôt le 9 juillet dernier, la femme de 94 ans a perdu la vie dans l’incendie de la Résidence Oasis pour aînés autonomes, à Terrebonne. L’incendie a pris naissance à l’arrière du bâtiment de trois étages. Au total, 43 résidents à mobilité réduite avaient été évacués d’urgence, dont Mme Magnan, qui se trouvait au deuxième étage.

Photo courtoisie

Mais au moment de son évacuation, des débris du toit qui brûlait seraient tombés sur elle, avait raconté au Journal un témoin de la scène d’horreur, peu après le drame. La femme est morte à l’hôpital.

« On espère qu’elle avait déjà inhalé beaucoup de fumée et qu’elle était inconsciente lorsque c’est arrivé », souffle Céline, la sœur aînée de la famille.

« Elle était brûlée des pieds jusqu’aux mains. C’est inhumain », ajoute-t-elle.

Drame presque évité

Selon les filles de Mme Magnan, leur mère n’a probablement pas entendu l’alarme d’incendie. Elle portait un appareil auditif, qu’elle avait l’habitude de retirer la nuit.

Malgré son âge avancé, c’était la première fois que ses proches acceptaient de la placer dans une résidence pour aînés. Elle ne pouvait plus habiter seule depuis qu’elle s’était cassé une hanche, il y a plus de 10 ans. Elle a d’abord vécu chez Céline, mais elle habitait depuis cinq ans avec Lorraine et son conjoint Michel.

« Maman, elle était bien à la maison. Elle avait sa chambre et son propre patio. On lui avait installé un parasol, mais elle s’assoyait toujours au soleil, elle aimait ça », raconte Lorraine, ajoutant que sa mère se déplaçait seule à l’aide d’une marchette ou d’un déambulateur.

Veuve depuis plus de 24 ans, Mme Magnan était très indépendante. Mais son diabète, ses problèmes de cœur et de reins demandaient davantage de soins et de suivi. « On [nous a dirigés vers] la Résidence Oasis. Lorsque nous sommes allés la visiter, elle a tellement aimé ça. Elle trouvait ça familial et elle était contente », raconte sa fille.

Le mari de Lorraine a loué un camion de déménagement pour le 8 juillet. Il a bien failli reporter le projet, puisque ce matin-là, la pluie tombait intensément. Mais en matinée, le soleil est apparu et

Mme Magnan a pu emménager dans sa nouvelle résidence. Durant la journée, ses filles et son gendre ont rangé ses effets personnels puis décoré sa chambre.

Culpabilité

« Vers 19 h, tout était placé. Elle nous a dit : “Allez-vous-en, il faut que je m’habitue ici ! Elle était tellement heureuse, on lui a donné un bec, on lui a dit qu’on reviendrait la voir le lendemain et on est partis », explique Lorraine.

Mais le lendemain, elle a appris qu’un incendie avait ravagé la résidence en pleine nuit. Leur mère est la seule à en être décédée. « On s’est sentis coupables... parce qu’on venait de la déménager là », lance Michel.

Le choc a été encore plus difficile à encaisser pour les proches de Mme Magnan lorsqu’ils ont appris que l’incendie avait été allumé par une main criminelle.

De la pitié, mais pas de colère

« Qui peut faire ça ? Mettre le feu à une résidence pour personnes âgées, à des gens à mobilité réduite ? C’est épouvantable ! » s’insurge Lorraine, l’une des filles de l’aînée morte dans l’incendie de la Résidence Oasis, à Terrebonne.

Peu après le drame, les proches de la femme de 94 ans ont appris par les médias que le brasier était d’origine criminelle. Une nouvelle qui ajoute de l’incompréhension à leur peine déjà vive.

Malgré la grande forme de leur mère, Lorraine et Céline savaient qu’en raison de son âge, un souci de santé aurait pu rapidement dégrader son état. Mais jamais elles n’auraient imaginé qu’elle perdrait la vie en raison d’un acte criminel.

« C’est difficile pour nous, la perte de maman. Mais ce qui est pire, c’est la manière dont elle est décédée. C’est une mort violente », déplore Lorraine.

Photo courtoisie

Des enquêteurs de l’Unité des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec l’ont contactée le 4 août dernier : presque un mois après le drame, ils ont épinglé un suspect. Alain Landais, 44 ans, a été accusé de meurtre non prémédité et d’incendie criminel.

Connaître ses motifs

Selon l’adresse inscrite au dossier de cour, l’homme habite à moins de 300 mètres de la résidence pour personnes âgées. Peu après le drame, la SQ indiquait rechercher un individu ayant été aperçu autour de la Résidence Oasis avant l’incendie. Elle avait diffusé des images de caméras de surveillance où l’on aperçoit un homme portant une chemise à carreaux. Il s’agit de l’individu appréhendé, a-t-on appris.

Malgré la violence du geste, les proches de Mme Magnan assurent ne pas être habités par la colère.

« C’est surtout de la pitié que je ressens envers cet individu. Même si je peux vous dire que ça fait très mal », lance Lorraine. « La vengeance et la colère ne nous apporteront rien. Ça ne nous ramènera pas notre mère », ajoute Céline.

Elles se disent d’ailleurs soulagées que la police ait attrapé le présumé incendiaire. Elles espèrent savoir un jour quels étaient ses motifs.

« Je trouve ça horrible, d’agir ainsi, sur le coup de l’impulsivité. Je ne suis pas capable de me mettre dans sa tête pour savoir ce qui l’a poussé à faire ça. J’aimerais connaître les raisons de ses gestes », dit Lorraine.