Et si l’arbitre était votre enfant ?

L’été tire déjà à sa fin, tout comme la saison de soccer aux quatre coins de la province.

Les joueurs devront bientôt troquer leurs souliers à crampons pour leurs patins à glace.

Mais pas seulement les joueurs, les arbitres aussi, ces grands oubliés.

Et pourtant, comme les joueurs, ils ont aussi couru, sué, été piqués par des maringouins, en plus d'avoir eu droit en prime à une tonne d’insultes.

J’ai arbitré plusieurs années au soccer et j’ai arrêté, car ce qui était au départ plaisant et agréable était devenu stressant et agressant.

Il y a une différence importante entre arbitrer au soccer ou à tout autre sport : la proximité.

Pas de bandes, pas de bruits ambiants, bref les conditions idéales pour entendre absolument tout ce qui se dit aux abords du terrain.

«Non mais il est tu mauvais cet innocent d’arbitre là!»

Je t’entends.

«Franchement, l’épais, ouvre tes yeux, il était hors-jeu maudit jambon!»

Je t’entends.

«Hey le pas bon, change de job si tu ne sais pas arbitrer! »

Je t’entends encore.

Oui, tout ce que vous dites au sujet de l’arbitre - chers parents- sachez qu’il l’entend.

Quoique, c’est peut-être votre but? Insulter un ado de 15 ans qui essaye juste de se faire un peu d’argent pour pouvoir s’acheter de la slush pendant l’été.

Quand j’avais 18 ans, un papa m’a menacé de mort parce que j’avais appelé un coup franc contre l’équipe de son garçon. Un coup franc...

Il n’était pas loin, il ne l’a pas dit très fort, il ne le pensait sûrement pas, mais je l’ai entendu, et aujourd’hui encore, je m’en souviens.

Heureusement, j’étais plus vieux et je m’en suis remis.

Mais ce n’est pas le cas pour tous les arbitres. J’ai déjà eu à consoler un jeune de 15 ans, en larmes, parce qu’un adulte lui avait conseillé «de ne plus jamais mettre son gros cul d’arbitre de merde» sur un terrain de soccer.

Charmant, n’est-ce pas?

Alors, très chers parents qui semblez connaître le soccer au point où vous vous permettez d’insulter et d’intimider des arbitres qui sont parfois âgés de moins de 18 ans, j’ai une demande à vous faire.

La prochaine fois que vous aurez envie d’évacuer votre colère de parents, causée par le boulot, l’argent, la famille ou le couple, sur un jeune qui ne demande juste qu’à faire un peu d’argent de poche, posez-vous la question suivante :

Et si l’arbitre était votre enfant ?