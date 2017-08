La sortie du bijou indie Hello Neighbor repoussée

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de jeux indie: la sortie de Hello Neighbor a été repoussée. Le jeu viral sortira finalement le 8 décembre!

Est-ce réellement une surprise? La bêta sortie il y a quelques semaines a été plutôt décevant. Les célèbres youtubeurs Jacksepticeye, Markiplier et Game Theorists ont tous été pris au même endroit dans le jeu à cause d’un gros bogue. Hello Neighbor n’allait clairement pas être prêt pour le 29 août.

C’est sur le blogue officiel du jeu que le CEO de Tiny Build, Alex Nichiporchik, a annoncé le changement de date. C’est en toute transparence qu’il a avoué que le délai est totalement de leur faute, et qu’il n’y a pas eu assez de tests du jeu. La décision est aussi pour éviter de couper dans le contenu ou dans la qualité du jeu.

«C’est 100% de notre faute d’avoir mal planifié la QA. Nous n’en avions pas assez de planifié » a-t-il déclaré.

Nichiporchik en a également profité pour donner plus de détails sur la mise à jour de la Bêta 3

Il y a un boss!

Il y a un sous-sol

Les fear rooms ont été retravaillées

L’intelligence artificielle aura accès aux échelles (cauchemars!)

Jeu un peu plus stable

Contiens seulement 40% du jeu, alors il restera des surprises en décembre

L’Alpha 2 est gratuite pour tous les joueurs, mais il faut avoir acheté le jeu final pour participer à la Bêta 3. Si vous participez déjà à la Bêta, votre jeu sera mis à jour automatiquement.