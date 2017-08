Le Parcours Gouin en vélo

Du boulevard Saint-Laurent jusqu’à l’autoroute 13, la piste cyclable qui longe le boulevard Gouin, tantôt par des petites rues de part et d’autre, tantôt le long de la rivière des Prairies, traverse une dizaine de parcs. Voilà qui est plutôt exceptionnel.

Ça, c’est seulement pour la partie ouest. Y étant allé souvent, je me suis même habitué à ses petits irritants comme, par exemple, rouler sur le trottoir à partir du parc Nicolas-Viel, où je stationne ma voiture, à côté des courts de tennis.

Photo courtoisie

Des cônes orange aux parcs

Cet été, il faut cependant faire preuve de plus de tolérance avec les détours en début de parcours, marqués par les sacrés cônes orange. C’est le prix à payer pour nous retrouver d’abord au parc de la Merci.

Sinueuse, la piste longe la rivière, traverse une plaine de gazon occupée par les bernaches et les pique-niqueurs. Dans le bois, petites côtes et courbes rendent la conduite très excitante.

Photo courtoisie

Le trajet passe ensuite par le parc Raimbault, fréquenté par beaucoup de familles, en bonne partie des musulmans, ­regroupées autour d’un barbecue. Un détour non indiqué aboutit au parc ­Belmont tout vert, là où se trouvait le mythique parc d’attractions, près du pont Lachapelle.

De la chaussée à la forêt

Passé le parc de Beauséjour avec vue sur la rivière, le trajet nous entraîne dans le quartier cossu bordant le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Finalement, on passe sous l’autoroute 13 pour pénétrer au parc-nature du Bois-de-Liesse.

Photo courtoisie

On pédale alors à l’ombre, sous les arbres. Le chemin partagé avec les marcheurs mène à la Maison Pitfield, le chalet d’accueil du parc. Après une halte, libre à vous de rouler un peu sur les chemins en forêt ou de revenir sur vos roues. C’est plutôt inusité comme parcours.

En bref

Longueur totale de la piste : 15 km linéaire

Ajout facultatif : 7 km au parc-nature du Bois-de-Liesse

Distance parcourue à ma dernière sortie : 27 km

http://ville.montreal.qc.ca

