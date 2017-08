Le PDG de Postes Canada quittera ses fonctions en mars

OTTAWA – Le président-directeur général de Postes Canada, Deepak Chopra, a annoncé lundi qu’il quittera son poste en date du 31 mars 2018.

M. Chopra était à la tête de la société d’État depuis 2011.

Le passage de M. Chopra chez Postes Canada aura notamment été marqué par la décision de mettre fin à la livraison du courrier à domicile, annoncé en décembre 2013. L’annonce avait fait grand bruit à l’époque, au point de devenir un enjeu lors de la campagne électorale fédérale de 2015.

Le PDG a aussi dû gérer un conflit de travail important durant l’été 2016, alors que les quelque 50 000 membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes menaçaient de déclencher une grève.

Le conflit s’était conclu avec la signature de deux conventions collectives, pour les postiers des centres urbains et ruraux, d’une durée de deux ans, qui arriveront à échéance en 2018.

Dans un communiqué, Postes Canada a souligné le travail de son PDG, arrivé en poste «à un moment où la Société était confrontée au défi de répondre au déclin marqué des volumes de courrier tout en fonctionnant avec une structure de coûts héritée de l'économie d'avant l'ère numérique».

«Depuis 2011, les revenus des colis ont augmenté de plus de 500 millions de dollars et Postes Canada est ainsi devenue le no 1 des colis au Canada», a souligné la Société d’État, qui soutient avoir cumulé un profit lors de 14 des 15 dernières années.