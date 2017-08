Le racisme dont on ne parle jamais

Comme vous le savez, des affrontements violents entre des groupes de jeunes ont perturbé (le mot est faible) la première édition du Festival marocain de Laval, un événement qui devait permettre aux « Québécois d’origine marocaine de partager leur culture avec l’ensemble de la société ».

Selon Fatima Maarouf, la présidente du Festival, des jeunes Algériens ont profité de ce festival pour aller se battre avec de jeunes Marocains.

« Ils s’affrontent lorsqu’ils se rencontrent, a-t-elle déclaré à l’Agence QMI. Ils sont à tous les festivals. »

« Ils ont fait la même chose au parc Jarry, à Montréal, il y a quelques semaines, lors d’un autre événement de la communauté marocaine. Ils étaient alors 200... »

UN SIMPLE « FAIT DIVERS »

Imaginez si c’était des Québécois « de souche » qui s’étaient battus avec des jeunes Marocains.

Cette histoire aurait fait le tour du monde.

On aurait crié au racisme et à la xénophobie. Denis Coderre, Philippe Couillard et Justin Trudeau auraient déchiré leur chemise. Les journaux auraient été remplis d’articles sur la montée de l’extrême droite et du racisme au Québec.

On en aurait parlé pendant des mois.

Mais vu que ce sont des Algériens et des Marocains qui se sont tapés dessus, c’est considéré comme un simple fait divers, sans plus.

Bientôt, Philippe Couillard mettra en branle sa fameuse Commission sur le racisme au Québec – un exercice politique de bas étage qui lui permettra de consolider ses votes dans les communautés culturelles et de diaboliser le PQ et la CAQ.

Parlera-t-on du racisme qui existe au sein même des communautés culturelles ? Car le racisme n’est pas l’apanage d’une race ou d’un groupe. Ça existe partout sur la planète, dans toutes les communautés.

VOTEZ PLQ !

Rappelez-vous la fameuse scène du film Do the Right Thing de Spike Lee, où des individus de toutes races et de toutes couleurs s’insultent et s’engueulent.

Un Noir lance des insultes racistes aux Italiens, un Italien lance des insultes racistes aux Noirs, un Latino lance des insultes racistes aux Chinois, un Blanc lance des insultes racistes aux Coréens, un Coréen lance des insultes racistes aux Portoricains, etc.

Vous pensez que c’est l’harmonie entre les Juifs et les Arabes, les Juifs et les Noirs, les Chinois et les Japonais, les Serbes et les Bosniaques, les Anglais et les Irlandais, les Tutsis et les Hutus, les Haïtiens et les Jamaïcains, les Russes et les Ukrainiens ?

Regardez ce qu’il s’est passé entre les Algériens et les Marocains à Laval. Si ce n’était pas une émeute raciste, je me demande ce que c’était.

Va-t-on en parler lors de la fameuse commission de Philippe Couillard ?

Bien sûr que non.

Ce n’est pas le but de l’opération.

Le but, c’est de dépeindre les Québécois comme des racistes. Et de dire aux gens que la meilleure façon de lutter contre ce cancer insidieux, c’est de voter pour le Parti libéral du Québec.

UN EXERCICE MINABLE

Je l’ai déjà dit et je le répète : depuis que je m’intéresse à la politique, je n’ai jamais vu un exercice politique aussi cynique et aussi dégueulasse que la mise sur pied de cette Commission.

Qui souffle sur les braises de l’intolérance, monsieur Couillard ?