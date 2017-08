Les statistiques impressionnantes de Playerunknown’s Battlegrounds

Saviez-vous que plus de 13 milliards de minutes ont été jouées dans Playerunknown’s Battlegrounds? C’est une belle preuve que le jeu, qui est toujours en early access, rejoint beaucoup de gens.

IGN a dévoilé des statistiques intéressantes concernant Playerunknown’s Battlegrounds, en collaboration avec la compagnie responsable du jeu, Bluehole.

Le shooter en ligne «à la Battle-Royale» connait un succès phénoménal auprès des gamers, notamment grâce à sa popularité sur les sites de streamings tels que Twitch.

Dans les statistiques dévoilées par IGN, on retrouve le nombre de kills selon les armes, les objets les plus populaires et évidemment, les morts causées par les zones.

Voici quelques stats cool!

Le kill le plus loin: 6,766 mètres

Distance totale parcourue: 2 307 042 079 214 mètres

Distance parcourue en véhicule: 1 milliard de kilomètres

Distance parcourue à pied: 1,2 milliard de kilomètres

Parties jouées: plus de 10 millions

1 joueur sur 6000 gagne un chicken dinner lors de son premier match

Kills avec un AKM: 114 millions

Kills avec un S1897 (shotgun): 56.3 millions

Kills avec un UMP9: 62.2 millions

Kills avec un SKS: 27.1 millions

4.32 millions de morts par la zone rouge

5.4 millions de morts par la zone bleue

Bref, le jeu est populaire même s'il est toujours en accès anticipé. C'est tout un phénomène!