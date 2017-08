Protection de la jeunesse: gain de cause pour les familles d’accueil

Victoire pour les familles d’accueil du Québec, qui pourront désormais bénéficier d’une réelle reconnaissance au tribunal dans les causes en protection de la jeunesse.



«C’est vraiment un très grand pas [...] Je ne vous cacherai pas que je vais fêter ça ce soir», s’est réjouie Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ), qui représente 2300 familles d’accueil.



La nouvelle est tombée lundi lors de l’étude détaillée du projet de loi 99 concernant la protection de la jeunesse, piloté par la ministre Lucie Charlebois. Depuis plus de deux ans, la FFARIQ militait pour que les familles d’accueil puissent se faire entendre et présenter leurs observations dans les dossiers judiciarisés de la DPJ.



Auparavant, ces familles devaient retenir les services d’un avocat et déposer une requête au tribunal pour espérer prendre la parole, puisqu’elles n’étaient pas reconnues comme parties devant le tribunal. «La personne significative, qui côtoie l’enfant 24 heures sur 24, c’est nous. La loi ne le reconnaissait pas. L’établissement pouvait prendre des décisions sans même nous consulter, sans qu’on ait pu parler au juge», explique Mme Rioux.



«Aujourd’hui, on va pouvoir se présenter là, parler au juge et après, il prendra la décision qu’il voudra. Mais au moins, on aura été considéré et on pourra lui dire ce qui se passe à la maison avec l’enfant», renchérit-elle.



Gain de cause pour les enfants

Les enfants pris en charge par la DPJ sortiront «grandis» de cette modification, a commenté Dave Turcotte, porte-parole du Parti québécois en matière de protection de la jeunesse, qui a soutenu la FFARIQ dans ses démarches.



«La famille d’accueil peut amener un plus devant les tribunaux. Elle côtoie l’enfant au quotidien, dans certains cas plus que la famille biologique qui n’a plus la garde de l’enfant. Elles voient l’enfant évoluer, progresser ou régresser. Et elle peut partager son opinion», a-t-il résumé.