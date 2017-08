Elvis Presley n’a jamais joué sur scène avec plus d’une trentaine de musiciens. C’est pourquoi il n’existe pas de partitions pour un grand orchestre. Pour le spectacle Elvis Experience Symphonique présenté mercredi au Centre Vidéotron, le directeur musical William Martin a donc dû écrire de nouveaux arrangements pour l’OSQ... à l’oreille.

Le 40e anniversaire de la mort du King sera célébré en grande pompe dans l’amphithéâtre, où son répertoire prendra une ampleur inégalée. Avec l’OSQ, 80 musiciens se côtoieront sur scène.

Il s’agit d’un « travail colossal » pour le musicien William Martin, qui a conçu les nouveaux arrangements et brodé des partitions pour chaque section d’instruments.

« Mon mandat était de repiquer le plus fidèlement possible ce qu’on entendait sur les enregistrements, explique-t-il. On a tenté d’avoir accès aux versions originales, parce qu’on s’est dit que ça devait bien exister, mais on n’a jamais réussi à trouver quoi que ce soit. C’est devenu un mystère. Le plus gros qu’on ait trouvé, c’était 36 musiciens, lors de la fameuse émission Aloha from Hawaii. »

William Martin s’est joint à l’aventure Elvis en 2001 avec Martin Fontaine. Pour lui, écrire pour un orchestre symphonique est l’expérience d’une vie... et avoir autant de musiciens est un grand luxe.

« Ça n’arrive pas souvent, dit-il. Ça va être impressionnant. On n’aurait pas engagé un hautboïste juste pour faire une ligne dans une chanson. Mais là, on peut le faire. »

Une dimension solennelle

Martin Fontaine et sa troupe ne répéteront que mardi et mercredi pour tout mettre en place avec l’OSQ. Ils se produiront devant un immense écran de 60 pieds de long et de 30 pieds de haut.

« Ça va être plus solennel et plus grandiose que ce qu’on avait déjà. Ça va donner une ampleur spectaculaire et hors du commun. Ça n’a jamais été fait. Elvis n’aura jamais été entouré d’autant de monde sur scène. »

Martin Fontaine promet un spectacle « grandiose » basé sur l’émotion. « Ce sera un show un tout petit peu moins rock’n’roll. On va laisser la place aux grandes fresques musicales du répertoire d’Elvis », concède-t-il.

Le Centre Vidéotron sera presque plein mercredi soir : il ne reste que quelques billets dans les plus hauts gradins. Elvis Experience Symphonique a vendu plus de billets que bien des grands noms de la musique qui sont passés à Québec.

« Je suis très content, mais je ne suis pas surpris, avoue Martin Fontaine. Même si ça fait longtemps qu’on le fait, j’ai l’impression qu’il va toujours y avoir des gens qui vont vouloir le voir. »

Rivés sur Vegas

Après ce spectacle unique à Québec, Martin Fontaine se dirigera avec la version habituelle d’Elvis Experience vers Montréal à la fin du mois d’août, pour se produire au Théâtre St-Denis. Il sera à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières en septembre.

Près d’un an après le dernier concert donné au Capitole, le projet n’est pas mort, bien au contraire. Martin Fontaine et le producteur Jean Pilote font toujours du développement à l’international.

« On a des demandes pour retourner en Europe. On a un producteur qui est venu nous voir à Sherbrooke et il sera de retour au St-Denis. Son territoire, c’est la France, la Belgique. Il était emballé. »

Martin Fontaine affirme également avoir ses « canons rivés sur Vegas ». « On a encore nos partenaires là-bas, il s’agit de trouver le bon endroit et le bon producteur. »

Le spectacle Elvis Experience Symphonique sera présenté mercredi à 20 h au Centre Vidéotron.