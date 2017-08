WSP achète en Nouvelle-Zélande

Pour prendre de l’expansion, la firme de génie-conseil québécoise WSP se tourne vers la Nouvelle-Zélande. L’entreprise autrefois appelée Genivar achète Opus International Consultants Limited, spécialisés en infrastructures.

WSP va acquérir la participation de 61,2 % d’UEM Edgenta dans Opus, une firme d’experts-conseils spécialisée en infrastructures (transport et eau), en bâtiment et en développement/gestion d’actifs.

Elle cherchera également à acheter les actions restantes par l’entremise d’une offre publique d’achat. WSP offre une généreuse prime de 87 % sur le prix de l’action aux détenteurs actuels, en comparaison à sa valeur le 11 août, dernier jour de négociation en bourse avant l’annonce.

L’ensemble de la transaction s’élèverait à 243 M$ CAN.

Opus compte actuellement quelque 3000 employés, notamment des ingénieurs, concepteurs, planificateurs, chercheurs et conseillers, répartis en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada et au Royaume-Uni.

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, OIC a déclaré un chiffre d’affaires de 435 M$ CAN et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) provenant des opérations d’approximativement 26,2 M$ CAN.

«WSP croit que la combinaison de ses forces et de celles d’OIC est une occasion formidable pour les deux firmes et sera source de nombreux avantages. La transaction donne à WSP la possibilité de tirer parti des compétences d’OIC dans les secteurs des infrastructures (transport et eau), du bâtiment et du développement/de la gestion d’actifs», a estimé le président et chef de la direction de WSP, Alexandre L’Heureux.