15 cosplays de Game of Thrones complètement fous

On peut sentir la folie Game of Thrones un peu partout sur les réseaux sociaux! Visiblement, la septième saison a réussi à absorber les fans, qui continuent à manifester leur amour pour la série à coups de théories et de costumade.

Pour célébrer cet amour collectif du monde fantastique créé par George R.R. Martin, on est a voyagé à Essos jusqu’à Westoros pour trouver les cosplays les plus éclatés conçus par des fans!

Voici 15 magnifiques cosplays inspirés de Game of Thrones!

Une publication partagée par RED N' KING (@rednking) le 13 Aoû 2017 à 13h56 PDT

Une publication partagée par Serena Cosplay (@serenacosplay) le 14 Aoû 2017 à 13h00 PDT

Une publication partagée par Sophie du Mal (@sophiedumal) le 12 Aoû 2017 à 10h47 PDT

Une publication partagée par Shutter Wolf Photography (@shutterwolfphotography) le 12 Aoû 2017 à 19h15 PDT

Une publication partagée par Emily Roach (@_mayhemily_) le 15 Aoû 2017 à 8h05 PDT

Une publication partagée par Mark T (@samhain133) le 13 Aoû 2017 à 17h36 PDT

Une publication partagée par Giovanni (@giovannibriatore) le 14 Mai 2017 à 12h25 PDT

Une publication partagée par Red And Blue Cosplay (@redandbluecosplay) le 24 Avr 2017 à 8h40 PDT

Une publication partagée par @mo.s.art le 9 Oct 2016 à 12h37 PDT

Une publication partagée par Maul Cosplay (aka Ben) (@maul_cosplay) le 7 Jui 2017 à 5h47 PDT