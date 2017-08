5 restaurants de Québec rayonnent dans le Forbes Travel Guide

Carolyn B. Heller, une correspondante du prestigieux guide de voyage américain, Forbes Travel Guide, semble s’être régalée dans la Vieille Capitale.

Dans un article intitulé Where You Should Eat In Quebec City Right Now (Où vous devez manger à Québec en ce moment), publié la semaine dernière sur le site web du guide, elle relate son expérience dans plusieurs restaurants de Québec.

Son papier, à mettre l’eau à la bouche, fait l’éloge de cinq restaurants qu’elle recommande fortement.

Voici ces 5 restaurants à essayer absolument en ce moment à Québec, selon Forbes Travel Guide:

Chez Muffy

Une publication partagée par Chez Muffy (@chez_muffy) le 27 Juin 2017 à 10h45 PDT

10, Rue Saint Antoine

Situé dans l’Auberge Saint-Antoine, Chez Muffy (anciennement nommé le Panache) a été apprécié par Forbes notamment pour ses produits du terroir, dont plusieurs proviennent de la ferme de l’auberge sur l’Île d’Orléans et sa cave à vin de plus de 12 000 bouteilles!

La Planque

Une publication partagée par La Planque Restaurant (@laplanqueresto) le 12 Juil. 2017 à 9h24 PDT

1027, 3e Avenue

La correspondante du Forbes semble avoir beaucoup apprécié le «quartier animé» de Limoilou qui «bourdonne avec ses bars rafraîchissants, ses quelques magasins funky et ses restaurants créatifs», si bien qu’elle a ciblé deux restaurants du quartier dans l’article. La cuisine du chef Olivier Godbout et de son équipe semble vraiment l’avoir charmée, si bien qu’elle recommande à ses lecteurs de réserver une place au comptoir du chef pour voir «l’action en cuisine»!

Le Cendrillon

Une publication partagée par Le Cendrillon Restaurant (@lecendrillonresto) le 2 Oct. 2016 à 17h11 PDT

1039, 3e Avenue

Autre suggestion à Limoilou, la petite soeur de La Planque, Le Cendrillon, est tombée dans les bonnes grâces de Carolyn B. Heller. Elle recommande les huîtres et les charcuteries maison accompagnées de bières artisanales québécoises ou du fameux Spritz Cendrillon!

Tempéra Québecor

Une publication partagée par Sarah-Jeanne Tremblay (@saja_tremblay) le 16 Avril 2017 à 9h38 PDT

179 Grande Allée, Ouest

Le restaurant du pavillon Pierre Lasson du Musée national des beaux-arts du Québec a beaucoup plu à la correspondante du Forbes qui décrit la beauté de l’endroit, mais aussi la cuisine raffinée de la chef Marie-Chantal Lepage.

Le Maelstrøm

Une publication partagée par Maelstrom Café (@maelstrom_cafe) le 23 Juil. 2017 à 6h29 PDT

181, Saint-Vallier Est

Le Maelstrøm Saint-Roch a aussi retenu l’attention du Forbes pour son café infusé à froid, mais aussi pour sa bière locale et ses cocktails. «La meilleure façon de conclure son aventure culinaire québécoise».

Cliquez ici pour lire l'article intégral du Forbes Travel Guide