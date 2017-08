600 artistes de 40 pays pour la 4e édition du MondoKarnaval

Avec 600 artistes provenant de 40 pays, la quatrième édition de l’événement MondoKarnaval proposera, les 2, 3 et 4 septembre, un voyage diversifié dans les cultures du monde.

Une manifestation culturelle gratuite qui mettra en vedette les humoristes Boucar Diouf et Nabila Ben Youssef, la formation féminine Lanmou Fanm Ka, de la Guadeloupe, qui met en vedette six femmes aux tambours, les artistes de cirque Kalabanté de la Guinée, les Marocains de Salamate Gnawa, les porte-parole Marco Calliari et King Abid, et plusieurs autres, pour un total de 50 prestations de musique et de danse.

Des artistes provenant, entre autres, du Brésil, de la Chine, du Cameroun, du Congo, de la Colombie, de l’Espagne, de la Roumanie, de la Russie, du Pérou, du Laos, de Cuba et de la Guadeloupe.

Un défilé carnavalesque animera la 3e Avenue, samedi le 2 septembre, à 16 h, avec 500 participants, dont des chars, des échassiers, des musiciens et des danseurs.

Briser les murs

Pour Marco Calliari, qui se produira le 4 septembre, sur la Grande Scène, sur le site du lieu historique national Cartier-Brébeuf, le MondoKarnaval est une fête qui peut contribuer à briser les murs entre les peuples et les différentes cultures.

« Il est certain qu’à la base, c’est un événement qui attire des gens qui sont ouverts. On espère qu’il va aussi amener des gens qui le sont un peu moins, qui vont s’y arrêter et que cela va contribuer à la compréhension de cultures par l’entremise de nouvelles saveurs sonores, alimentaires et autres. Ça peut juste aider. Ça ne peut pas nuire », a-t-il laissé tomber, lors d’un entretien.

Parmi les nouveautés de cette quatrième édition, on retrouvera le Marché du monde, où il sera possible de découvrir les cuisines de 15 pays. L’artiste Serge Belo bâtira, en direct, un arbre à souhaits qui sera construit à partir de souhaits soumis en ligne et sur place par les visiteurs et les participants.

La programmation complète de l’événement est disponible en ligne, à mondokarnaval.com.