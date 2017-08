Bonne fête les Acadiens...

Aujourd’hui 15 août, c’est la Fête nationale des Acadiens. L’Association des Acadiens/Acadiennes, région de Québec (AARQ), poursuivra la tradition en tenant son rassemblement annuel (pique-nique) à compter de 18 h, cette fois dans les Jardins de l’hôtel de ville de Québec. Auparavant en journée, il y aura levée symbolique du drapeau acadien au mât de l’hôtel de ville à 11 h, suivie d’une messe à la Chapelle St-Louis (chapelle de la Cathédrale) à 17 h, et à 17 h 55 (1755, année de la déportation) le Grand Tintamarre amènera les participants dans les jardins de l’hôtel de ville. J’en profite pour saluer Lise Frenette la nouvelle présidente de l’AARQ qui succède à Rita Cormier. Renseignements : 418-658-8394 ou www.aarq.org.

En visite trois semaines à Québec

Photo courtoisie

Huit étudiants américains viennent tout juste de passer trois semaines à Québec pour perfectionner leur français. En situation d’immersion totale, ces jeunes, de 17 et 18 ans, étudiants de l’école spécialisée The Arkansas School for Mathematics, Sciences, and the Arts (ASMSA) de Hot Springs, dans l’Arkansas, ont suivi des cours de langue française le matin, ont participé en près-midi, à des excursions, des visites guidées du Vieux-Québec, des musées, et à d’autres activités culturelles comme le récent Festival d’été de Québec. Pourquoi Québec ? Selon leur professeur de français, Bryan Adams, la ville de Québec, sécuritaire, offrait tant de possibilités culturelles et montrait aux étudiants que la francophonie n’est pas si loin que ça. Les étudiants et leur professeur Bryan Adams, sur la photo, remercient les Québécois pour leur accueil et promettent de revenir à Québec.

30 ans de mariage

Photo courtoisie

Lise Routhier et Benoit Létourneau, de Québec, se sont mariés le 15 août 1987 à l’église Notre-Dame de Jacques-Cartier à Québec, il y a donc 30 ans aujourd’hui. Lise, retraitée de la Régie de l’Assurance-maladie du Québec, et Benoit, (employé chez Athos/Lépine Cloutier, tous deux résidents de Québec, ont un fils Anthony (Carolanne). Parents et amis(es) vous félicitent.

D’un point à l’autre

Photo courtoisie

Depuis plus de 10 ans, D’un point à l’autre de Québec, conçoit, réalise et installe des produits de signalisation de qualité sur mesure. À la suite d’un sinistre survenu l’hiver dernier (la toiture du local de la rue Pierre-Bertrand s’était partiellement affaissée) un déménagement s’imposait, de me confier Julie Robitaille, présidente de l’entreprise. D’un point à l’autre est maintenant installée dans ses nouveaux locaux (photo) du 1295, rue de la Jonquière (coin St-Sacrement) à Québec. Ce déménagement permet donc maintenant à l’entreprise d’enseignes et de signalisation d’offrir l’impression grand format sur tous matériaux solides et sur pellicules autocollantes. http://dunpointalautre.ca/.

Anniversaires

Photo courtoisie

Martin Biron (photo), ex-gardien de buts de la LNH (NY Rangers), né à Lac St-Charles, 40 ans... Ben Affleck, acteur américain, 45 ans... Patsy Gallant, chanteuse née au Nouveau-Brunswick, 69 ans... Alain Juppé, maire de Bordeaux (France) depuis 2006, 72 ans... Sylvie Vartan, chanteuse française, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 août 2016. Dennis Harrington (photo), 73 ans, courtier en assurance de dommages, conseiller en sécurité financière, conseiller en régimes d’assurance collective... 2015. Julian Bond, 75 ans, militant des droits civiques et homme politique américain... 2014. Jay Adams, 53 ans, planchiste américain... 2013. Jacques Vergès, 88 ans, avocat français et figure controversée du droit international... 2006. Jules Dallaire, 68 ans, fondateur du Groupe Cominar en 1965.