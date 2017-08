Camp d’entraînement du Rouge et Or: luttes serrées pour les postes de demi de coin

Les deux postes de demi de coin chez le Rouge et Or de l’Université Laval offrent une bataille intéressante entre plusieurs candidats.

Les deux partants lors de la victoire de la Coupe Vanier, Alex Hovington et Raphaël Robidoux-Bouchard, ont complété leur parcours universitaire. À ses premiers pas, Zack Fitzgerald souhaite faire sa marque rapidement.

«Mon objectif est d’être sur le terrain le plus possible, a souligné le produit des Cheetahs de Vanier. Apprendre mes jeux est la plus grosse adaptation parce que je suis là avec tout le monde sur le plan athlétique. Parce qu’on fait beaucoup de vidéos, on peut apprendre de nos erreurs plus rapidement. Ça se passe bien jusqu’à présent.»

«Je devrai saisir les opportunités quand elles se présenteront, de poursuivre Fitzgerald, qui évolue du côté court du terrain. Le match présaison contre Carleton représente une grosse opportunité. Actuellement, je me retrouve sur le troisième groupe derrière Émile (Chênevert) et Carl (Achy). On s’entend tous bien ensemble.»

Fitzgerald est reconnu pour son pif pour le ballon. «J’aime prendre des chances, mais tout va être correct quand je vais connaître mes jeux.»

Malchance pour Simard

Après avoir été partant à quelques reprises depuis le début de sa carrière, Marc-Olivier Simard a été ennuyé par des blessures à un coude en 2015 et à une cheville l’an dernier, qui ont mis fin abruptement à ses saisons.

«C’est excitant de revenir au jeu, a mentionné le demi de coin de troisième année. Je suis en pleine forme et j’attends ce moment depuis octobre. C’est plate d’avoir raté les séries l’an dernier parce que ce sont les moments les plus précieux. Avant l’université, je n’avais jamais subi de fracture. J’ai été malchanceux.»

Du côté large du terrain, Simard s’entraîne avec le premier groupe, mais Frédéric Gagnon, Pierre-Alexandre Rochefort et Christophe Bouchard sont aussi dans la course. «En raison de mon expérience, les attentes sont plus élevées et ça doit paraître sur le terrain, a-t-il indiqué. Je m’attends à plus. Je veux faire des jeux. La compétition est forte et les trois autres gars sont très solides.»

Confiance retrouvée

Après une longue absence, Simard a retrouvé ses repères. «J’étais un peu rouillé lors de la première journée, a-t-il reconnu, mais j’ai retrouvé ma technique et ma confiance est revenue. Je porte une chevillère de façon préventive, mais je n’ai pas de séquelles et mon jeu de pieds n’en souffre pas.»

En plus de Simard et Chênevert, les autres partants sur la tertiaire sont Gabriel Ouellet et Louis-Philippe Saint-Amant, comme demis défensifs, Kevin McGee comme maraudeur et Adam Auclair comme sixième demi défensif.

Appolon ne sera pas au camp

Woodly Appolon ne se pointera vraisemblement pas au camp du Rouge et Or de l’Université Laval.

Absent, samedi, à l’occasion du premier entraînement, le demi de coin des Nomades de Montmorency a envoyé un message texte à l’entraîneur-chef Glen Constantin, lundi. «Je suis désolé des inconvénients que mon absence a pu provoquer, mais je ne pense pas être au camp», a-t-il écrit.

Appolon souhaite toujours obtenir une opportunité dans la NCAA. Certaines informations laissent croire qu’il aurait obtenu une demie bourse et qu’il serait en attente d’un visa, mais le principal intéressé est discret sur ses intentions. Il est actuellement à Montréal à la résidence familiale.

Sur le plan académique, Appolon a mérité des bourses de la Faculté d’administration et du Développement durable s’il choisit l’Université Laval.

Le Rouge et Or comptera un nouveau joueur à l’entraînement ce matin. Ancien des Inouk de Granby et des Lauréats de Saint-Hyacinthe où il a complété son parcours collégial, Mathieu Larivée est inscrit dans un programme qui s’offre uniquement à Laval. Le demi défensif a offert ses services à Constantin qui a accepté de lui offrir une opportunité.

Blessures

Victimes de commotion cérébrale, les receveurs Chadrick Henry et Hugo Dupuis prennent du mieux. Même chose pour le plaqueur Samuel Maranda-Bizeau qui est blessé au cou, mais qui suit le même protocole de retour au jeu que ses deux coéquipiers. Ils ont eu droit, mardi, à un entraînement intense de l’étudiante en kinésiologie de l’équipe et ils n’ont pas souffert de nausées.

Quant à l’ailier espacé Marc-Antoine Pivin qui s’est blessé à une hanche, lundi, il pourrait reprendre le collier, demain ou vendredi. De son côté, le secondeur Philippe Ouellet rencontrera l’orthopédiste, mercredi, pour connaître la gravité de sa blessure à un genou.