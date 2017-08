Des vedettes en tournage à Montréal

Plusieurs vedettes internationales, dont Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen et Nick Jonas, sont attendues à Montréal au cours des prochains jours pour le tournage du film de science-fiction Chaos Walking.

Le tournage de ce film produit par le studio hollywoodien Lionsgate se mettra en branle la semaine prochaine, a appris Le Journal. La production, qui est déjà installée depuis quelques semaines dans les Studios MELS, restera au Québec jusqu’en novembre.

Pléiade d’acteurs

C’est Daisy Ridley (l’interprète de Rey dans la saga Star Wars) et Tom Holland (la vedette du dernier Spiderman) qui tiendront les rôles principaux du film. Les acteurs Nick Jonas (un des Jonas Brothers), Mads Mikkelsen (Rogue One : une histoire de Star Wars, Docteur Strange) et Demian Bichir (Alien : Covenant) se sont ajoutés à la distribution au cours des derniers jours.

La réalisation a été confiée à un expert en films d’action, Doug Liman (The Bourne Identity, Edge of Tomorrow).

Adapté d’une série de romans futuristes de l’auteur américain Patrick Ness, Chaos Walking dépeint un monde post-apocalyptique où la plupart des femmes ont été tuées par un virus et où les êtres vivants peuvent entendre les pensées des autres.

Les trois livres de la série, qui s’adressent à un public jeune, ont remporté plusieurs prix importants, dont la Médaille Carnegie en 2011.