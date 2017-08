Elles sont rares, les Volkswagen Corrado dans cet état

La Volkswagen Corrado a fait rêver toute une génération d’automobilistes. Mais aujourd’hui, les derniers exemplaires qui restent sont souvent en bien piètre état.

Heureusement, quelques unes d’entre elles ont résisté à l’épreuve du temps et sont prêtes à faire le bonheur des nostalgiques. On en a trouvé une particulièrement intéressant sur le site d’enchères Bringatrailer.com.

Volkswagen Corrado VR6 1993 Bringatrailer.com

Cette Corrado VR6 1993 appartient au même propriétaire depuis 22 ans et est toujours équipée de sa mécanique d’origine, une bloc à six cylindres de 2,8 litres jumelé à une boîte manuelle à cinq rapports.

Volkswagen Corrado VR6 1993 Bringatrailer.com

Immatriculée au Massachussetts, la Corrado compte quelque 122 000 miles, ou tout près de 200 000 kilomètres.

Mis à part quelques imperfections évidentes sur la peinture, cette Corrado noire semble être dans un état exemplaire. Et elle sera vendue au plus offrant. Au moment d’écrire ces lignes, la plus haute mise était de 3450$ US, soit l’équivalent de 4400$ CAN. L’encan prendra fin vendredi à 18h.

Volkswagen Corrado VR6 1993 Bringatrailer.com

Avis aux intéressés qui ont envie de se gâter!