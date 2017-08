Elvis est décédé voilà 40 ans, mais on le voit partout

Le roi du Rock ‘n’ Roll disparaissait le 16 août 1977.

En pleine révolution punk, le pionnier des balbutiements du rock ‘n’ roll rendait l’âme. Mais certains fans tenaces ne l’entendent pas de la sorte. Les théories sur la mise-en-scène de sa mort et ses multiples apparitions qui n’ont cessé depuis 40 ans font en sorte qu’Elvis apparaît - étrangement - plus vivant que jamais.

Il aurait aujourd’hui 82 ans.

Voici une liste non exhaustive de ses «apparitions»:

Parti en Argentine?

Le 16 août 1977, soit le jour de sa «mort» (on ne sait plus où mettre les guillemets tellement il y a de suppositions) à l’aéroport de Memphis, Elvis, enregistré sous le nom de Jon Burrows, aurait pris un vol en direction de Buenos Aires en Argentine.

D’autant plus intrigant que Jon Burrows est le nom d’emprunt qu’Elvis donnait souvent pour réserver des chambres d’hôtel. Il aurait payé comptant pour son vol. Cette apparition a été démentie par Patrick Lacy, un des biographes d’Elvis (Elvis Decoded), qui a précisé que l’aéroport de Memphis n’offrait pas de vols internationaux à l’époque.

Des funérailles bien louches

Le 18 août 1977, à ses funérailles, il semblerait que le cercueil devant le contenir pesait environ 900 livres. On sait bien que le King avait pris du bide en fin de carrière mais de là à devoir subir le dernier repos dans un cercueil si lourd... Explication des complotistes? Le cercueil contenait un système de ventilation spécial pour garder la statue de cire bien intacte...

Ce subterfuge de la statue de cire au lieu du corps d’Elvis permettrait à ce dernier de feindre sa propre mort. De plus, ses cousins ont déjà admis que le faciès légendaire du King ne ressemblait en rien à celui entraperçu dans le cercueil.

L’inscription sur sa pierre tombale ne fait pas non plus consensus. Le nom est épelé «Elvis Aaron Presley», alors que le certificat de naissance stipule que le deuxième prénom d’Elvis s’énonce «Aron». Au travers des années, Elvis lui-même a changé cette orthographe pour «Aaron», ce qui explique l’inscription sur la pierre tombale. Cela mentionné, certains fans la considèrent comme une erreur et y perçoivent un signe «prouvant» qu’Elvis est toujours vivant et qu’il aurait mis en scène sa mort. ...c’est laborieux, disons.

Elvis qui espionne ses fans?

Le 31 décembre 1977, lors d’une visite à Graceland, un touriste du nom de Mike Joseph a pris une photo de la piscine et de son abri. Quelques années plus tard, en regardant de plus près ses photos, Joseph a remarqué une silhouette ressemblant étrangement à celle d’Elvis dans une fenêtre de l’abri. Après avoir fait attester auprès des laboratoires de Kodak que la photo n’avait pas été retouchée, Joseph a alerté les médias.

Capture d'écran

Joe Esposito, un ami proche d’Elvis, a affirmé qu’il s’agit plutôt d’Al Strada, une autre personne de l’entourage d’Elvis. Cette explication satisfait Mike Joseph lui-même, mais plusieurs autres restent sur leur faim.

Une photo furtive

En 1984, Elvis aurait été pris en photo avec Muhammad Ali et Jesse Jackson. Muhammad Ali, lorsqu’on lui a demandé qui était avec lui, aurait répondu «mon ami Elvis».

Capture d'écran

Or, l’agent sportif Larry Kolb soutient qu’il s’agit de lui-même dans la photo, en apportant sa version de la photo (en couleurs) dans une émission de télévision revenant sur les différentes théories sur la mort d’Elvis. Kolb est l’agent d’Ali et il est vrai qu’il ressemble vaguement à Elvis.

Encore une fois, cette explication en laisse plusieurs perplexes. Un sosie est si vite trouvé.

Une vie tranquille à Vicksburg

Vicksburg est un patelin du Michigan proche de Kalamazoo. Elvis y aurait coulé des jours doux, anonyme et loin du vedettariat, jusqu’au jour où une fan, Louise Welling, l’aurait vu dans un supermarché, en 1988. Il portait alors son emblématique combinaison blanche.

La fille de Welling l’aurait suivi jusque dans un Burger King, la chaîne de restauration rapide préférée du chanteur (tiens, tiens).

Le récit veut même qu’à l’été 1988, lors d’un concours de sosies du King ayant lieu à Vicksburg, un homme ait fait fondre les citoyennes de Vicksburg le temps de jeter son foulard et de se déhancher avec ce rictus si particulier. Il n’aurait jamais révélé son nom. C’est louche.

Le roi du rock n' roll avec le roi de la polka

Un homme qui ressemble à Elvis joue dans la scène de l’aéroport dans le film Home Alone. Cet homme barbu aux cheveux châtains (la couleur naturelle du King) ferait même un petit geste de tête qu’Elvis a déjà immortalisé sur caméra. C’est suffisant pour que ceux qui y croient toujours s’excitent.

Capture d'écran

Alors que la réalisateur Chris Columbus nie avoir dirigé Elvis Presley, il a quand même réalisé un film s’intitulant Heartbreak Hotel tout juste avant Home Alone. Comme disent les Anglophones: «the plot thickens».

Le jardinier de Graceland?

À l'été 2016, une vidéo montrant un jardinier bedonnant aux cheveux blancs a été publiée sur YouTube. Elle a été visionnée des millions de fois depuis. Qu'est-ce qui pique la curiosité? Elle montre un jardinier de Graceland qui pourrait bien être le propriétaire du domaine lui-même. Avouons toutefois que la ressemblance est loin d’être au rendez-vous. Peut-être est-ce là une astuce du King lui-même pour rester incognito?

Elvis International

20 ans après la mort du King, un blogueur du nom de Philippe Leclair avait recensé certaines des rumeurs les plus folles sur ses apparitions. Cette énumération prend des allures de CV international loufoque.

Elvis aurait été aperçu en caravane en Louisiane.

À Osaka au Japon dans des cours de danse du ventre.

Il aurait été conducteur de tramway en République Tchèque.

On l’aurait aussi vu en train de magasiner des chaussure en suède bleu (tiens, tiens...) en Angleterre.

Sans compter toutes ses apparitions dans des fast-foods de Sydney, Bruxelles, Los Angeles...

Le King et son petit-fils?

Aussi, un reportage de la chaîne Fox 8 News de Cleveland diffusé en 2002 montre une photo (très floue) prise en 1997 d’un homme qui pourrait être Elvis en compagnie de son petit-fils Benjamin (le garçon de Lisa Marie Presley).

Capture d'écran

D'ailleurs, dans le reportage ci-haut mentionné, le psychiatre Donald Hinton de Kansas city affirme même le plus sérieusement du monde qu’il traitait le King lui-même.

Faites vos paris!

Le service de paris William Hill a offert pendant longtemps des paris au sujet d’Elvis. Les chances baissent à chaque année, si bien que les probabilités étaient à 1000 contre 1 il y a 15 ans.

Revenu sous une autre identité?

En 1977, un chanteur masqué répondant au nom d’Orion a commencé à se faire remarquer. Portant un loup, il s’appellerait Jimmy Ellis et il est effectivement fort ressemblant au vrai King. Un documentaire sur sa vie abracadabrante est sorti en 2015.

Joyeux anniversaire... à moi!

Le 8 janvier 2017, Elvis aurait assisté à une célébration pour son anniversaire. Ce qui était assez courant... sauf si on est déclaré mort depuis 1977!

Cette image montrant un homme barbu à casquette prouvent que le King en personne festoyait pour ses 82 ans.

Des recherches «sérieuses»

Gail Brewer-Giorgio a écrit plusieurs livres au sujet de la mise-en-scène autour de la «mort» d’Elvis Presley. Elle a été invitée à parler de ses recherches à plusieurs émissions d’actualité sérieuses, comme Larry King Live à CNN. Même si elle souhaite être prise au sérieux, ses théories frôlent souvent avec des notions paranormales.

Coïncidence troublante: avant d’écrire ses livres sur Elvis, Brewer-Giorgio a écrit un livre de fiction sur un chanteur nommé Orion et mettant en scène sa propre mort pour échapper aux pressions du vedettariat...

Elvis, citoyen canadien?

Le 1er avril 1989 (poisson d'avril?), trois fans d’Elvis de la ville d’Ottawa (eh oui, «notre» Ottawa) ont décidé de fonder la Elvis Sighting Society. Nos trois comparses auraient vu si souvent (!) le King déambuler à Ottawa (!!) au cours des années précédentes qu’ils ont décidé de reconnaître sa présence.

La société se rencontre autour d’un bon gros déjeuner dans le restaurant de l’un des membres fondateurs, Moe Atallah. La ruelle derrière le restaurant a même été nommée «Elvis Lives Lane» par la Ville d’Ottawa en 1991.

À Disque Dur, nous avons une hypothèse tout autre. C’est plate à dire, mais Elvis est bel et bien décédé. S’il était vivant, on l’aurait vu rôder à chaque année au Festival de la Poutine de Drummondville. Pensez-y! C’est certain qu’il adorerait notre poutine nationale et qu’il ferait tout pour goûter aux versions les plus excentriques! Même aller à Drummondville!