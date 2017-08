Hausse de taxe pour deux commissions scolaires

Les taxes augmenteront pour les commissions scolaires (CS) des Premières-Seigneuries et des Découvreurs, mais plus faiblement dans ce second cas.

La hausse sera plus importante pour les citoyens des Premières-Seigneuries.

À titre d’exemple, pour une résidence de 254 333 $ sur la rue du Cénacle, le compte sera de 568,10 $ en 2017-2018 alors qu’il était de 538,41 $ l’an dernier. Il s’agit d’une augmentation de 29,69 $. Le taux de taxe a été fixé à 0,2237 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

Les factures en date au 16 août 2017 étaient d’ailleurs disponibles en ligne dès mardi soir, le 15 août, avant même le vote des commissaires, ce qui n’a pas plu aux élus qui ont dénoncé cette situation.

Surplus

Un citoyen du secteur a critiqué les hausses puisque la CS des Premières-Seigneuries vient au 5e rang dans la province avec un surplus accumulé de 16,4 M$.

« Je constate une augmentation pas loin de 4 % dans mon cas. Comment on peut justifier ça ? », a lancé Simon Ouellet. « On ne peut utiliser qu’une partie de ces surplus, ce sont des règles budgétaires », a répliqué le président René Dion.

Chaque année, les commissions scolaires peuvent utiliser 15 % de leurs surplus dits « pour appropriation ». Les règles les empêchent de reverser l’argent en services directs aux élèves. Mécontent de la réponse, M. Ouellet a ajouté que le nombre de mauvais payeurs allait croître de manière significative.

À la Commission scolaire des Découvreurs, les commissaires ont adopté un taux réduit de la taxe scolaire pour 2017-2018 de 0,1336 $ par 100 $ d’évaluation. Le coût moyen du compte de taxe scolaire passe néanmoins de 451 à 454 $ en raison de l’augmentation de la valeur des propriétés.