Il trouve un scorpion dans un sac de bananes achetées chez Costco

HALIFAX | Un homme d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, a eu toute une frousse vendredi dernier en trouvant un scorpion encore en vie dans un sac de bananes qu’il venait tout juste d’acheter chez Costco.

Nathan Coleman a raconté à la chaîne Global qu’il déchargeait son épicerie lorsque sa fille de 11 ans a trouvé quelque chose qui bougeait dans un sac de plastique.

Il dit ne pas y avoir porté attention jusqu’à ce que sa mère décide de ranger les bananes et qu’elle aperçoive un scorpion.

«C’était épeurant et choquant en même temps, a-t-il relaté. C’est tellement un insecte étrange!»

M. Coleman a aussitôt enveloppé l’insecte dans un autre sac et il s’est rendu au Musée d’Histoire naturelle de la Nouvelle-Écosse. Les spécialistes ont alors placé le scorpion dans une solution d’alcool.

Andrew Hebda, le zoologiste du musée, soutient qu’une piqûre de ce scorpion n’aurait probablement pas été létale, mais elle aurait toutefois pu causer de la douleur, particulièrement chez un enfant.

Costco a confirmé à Global qu’elle tentait d’obtenir davantage d’informations sur cet événement.

«Nous sommes au courant de cet incident et nous enquêtons», a déclaré Ron Damiani, un porte-parole de la chaîne de magasins, dans un courriel envoyé à Global.

Nathan Coleman dit avoir reçu des excuses du gérant de la succursale de la grande surface, mais il croit malgré tout que le produit devrait être retiré des tablettes.

«Je crois que j’aurais trouvé cela plus drôle si j’avais été plus jeune, a-t-il lancé. Mais maintenant, j’ai des enfants et d’avoir un scorpion si près, nous avons été chanceux au final.»

Quant à l’insecte, il sera préservé et garnira la collection du musée d’Halifax pour servir lors d’activités éducatives.