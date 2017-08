Il y a la « slow beauty », qui mise sur des produits naturels et une routine saine pour diminuer notamment les tensions et améliorer la qualité de vie. Voilà que la « fast beauty », qui fait son chemin depuis quelques années, s’installe à vive allure. Ce concept de rapidité, vite informé, vite consommé, se remarque désormais en beauté comme nous l’avons vu arriver dans la mode. Comment expliquer le phénomène ?

La « fast beauty » est une tendance issue, on s’en doute, des réseaux sociaux. Elle mise d’abord sur une mise en marché virale, puis sur une routine rapide et moins coûteuse. Et surtout, elle encourage une consommation de proximité et un engagement avec ses acheteuses que l’on pourrait aussi qualifier de fans.

Photo courtoisie

Ce sont les adolescentes qui ont d’abord sauté sur le phénomène. Les vingtenaires et maintenant les trentenaires ont suivi. Le phénomène s’est propagé par les réseaux sociaux, alors que des marques beauté comme la coréenne The Face Shop et l’italienne Kiko ont utilisé les différentes plateformes pour déclencher l’intérêt envers leurs produits. Ces sociétés encouragent d’ailleurs les échanges avec ses consommatrices via Instagram, Snapchat ou Facebook.

Il est courant que pour faire parler d’elles, elles s’associent à des influenceurs 2.0 qui testent volontiers leurs nouveautés. C’est le cas de la compagnie bon marché NYX, créée en 1999 et acquise par L’Oréal, qui s’est démarquée devenant une marque « 100 % digitale » destinée aux « beauty junkies ». C’est aussi l’histoire d’Estée Lauder qui a acheté pour 1,45 milliard, Too Faced, une marque dont l’engagement des jeunes consommatrices est fort et la boutique en ligne performante.

Les grandes marques emboîtent le pas de la « fast beauty » en s’associant à des personnalités en vue dans la création de collections éphémères. MAC le fait depuis un moment. Pensons à ses associations avec Ru Paul, Rihanna, Ariana Grande ou Lorde. Ou encore à sa nouvelle ligne « Personality » à l’image de toutes les filles que nous sommes. Même chose du côté de NARS qui récemment lançait la collection Charlotte Gainsbourg et dont le visage de son produit révolutionnaire, le Powermatte Lip Pigment, est Bella Hadid.

La cosmétique engendre présentement environ 300 milliards de dollars par année dans le monde. Un chiffre qui pourrait doubler au cours de la prochaine décennie. Il se vend plus de 6000 $ de cosmétiques par seconde. Une part que se partagent de plus en plus de joueurs.

Enfin, la « fast beauty » s’exerce aussi dans le domaine des services. Aux États-Unis, à Londres et dans les grandes villes asiatiques, plusieurs applications, comme Soothe ou Blow LTD, permettent de recevoir en l’espace de 30 minutes un soin à domicile (massage, facial, pédicure, brushing) à prix accessible. Une tendance qui gagne tranquillement le Canada.

Kylie Cosmetics

Kylie Jenner est une des meilleures représentantes de la révolution « fast beauty ». La it girl a lancé il y a 18 mois sa propre entreprise de cosmétiques, Kylie’s Lip Kit, devenue depuis Kylie Cosmetics. En un an et demi, son chiffre d’affaires a atteint 420 millions de dollars. Chacune de ses collections, vendues sur le web, s’est épuisée avant même sa sortie. On estime que d’ici cinq ans, l’entreprise atteindra le milliard, ce que les grandes marques ont mis des décennies à atteindre.