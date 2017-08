La Grande Foire s’installe à Québec

La Grande Foire de Québec ressuscitera le site de la défunte Expo-Québec, alors que les producteurs de la première édition ont commencé à s’installer lundi, amenant avec eux «la crème de la crème» en terme de manèges.

Photo Jean-François Desgagnés

Dès mercredi, le site d’Expo-Cité sera occupé par 32 manèges, une dizaine de kiosques de jeux d’adresse, des camions de bouffe de rue et une quinzaine de commerçants.

Seul survivant d’Expo-Québec, le populaire restaurant Chez Guy sera de la fête avec son traditionnel menu de type «casse-croute», question d’assouvir les nostalgiques. «C’est certain que ça va ressembler à Expo-Québec, mais la différence, c’est que l’entrée sera gratuite», mentionne Éric Lavallée, président d’Amusements Spectaculaires, qui organise la Grande Foire, avec Beauce Carnaval.



Pour lancer les festivités mercredi, le Happening cuisine de rue se déplacera sur place avec six de ses camions de rue, dont certains qui prennent part au projet-pilote de la ville. Les camions de la Cuisine du marché, Nourcy, Chez Victor et la Saga Nomade (restaurant Sagamité) font notamment partie des invités. Ces deux derniers resteront ensuite sur place jusqu’à la fin de la Grande Foire, dimanche.

Photo Jean-François Desgagnés

10 jours l’an prochain

Même si la première mouture de la nouvelle fête foraine n’est pas encore débutée, les organisateurs affirment d’ores et déjà qu’elle s’étendra sur dix jours l’an prochain, soit la même durée qu’Expo-Québec. «Nous avons déjà réservé le site. Nous resterons sur le même emplacement et avec la même superficie», mentionne M. Lavallée, précisant qu’il vise pouvoir accueillir 65 000 visiteurs cette année.



«Nous sommes très contents de revenir cette année, ça fait deux ans qu’on travaille là-dessus», mentionne pour sa part Véronique Vallée, gérante chez Beauce Carnaval. «C’est une première année, mais nous voulons nous peaufiner avec les années, nous allons grossir», assure-t-elle.



Spectacles et animation

Des spectacles pour enfants seront présentés en après-midi, alors qu’un grand chapiteau et une terrasse accueilleront des spectacles de chansonniers et un Dj, en soirée. Des cracheurs de feu sont également au programme.



Photo Jean-François Desgagnés

Sécurité des manèges

Questionnés par Le Journal, les représentants des deux entreprises ont tenu à se faire rassurants quant à la sécurité de leurs installations. Notons que de tragiques accidents de manèges sont survenus notamment en Ohio et plus près de chez nous samedi, à Lac-Mégantic, lorsqu’une jeune fille a été éjectée de sa balançoire.

«Dans le cas de Lac-Mégantic, on ne peut pas comparer puisque le manège avait passé tous les tests. C’est très nébuleux. Mais de notre côté, nous faisons des rencontres toutes les semaines avec nos employés pour leur rappeler les règles de sécurité», mentionne Mme Vallée. «Nos équipes travaillent de façon rigoureuse et il y a des inspections tous les jours, ainsi qu’avant et après chaque montage», indique pour sa part M. Lavallée.

La Grande Foire de Québec

Du 16 au 20 août



Parmi les 32 manèges sur place : le Booster, un carrousel, une grande roue, l’Himalaya, des courses à obstacles pour les touts petits, le Vertigo, le Zipper, le Zéro gravité, et le bateau.



Amuseurs publics, mascottes et spectacles pour enfants en après-midi



Spectacles de chansonniers et Dj en soirée



Entrée gratuite, manèges payants (billets disponibles en prévente sur le site d’Amusements Spectaculaires, puis à la billetterie aménagée sur le site).