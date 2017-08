La microbrasserie lévisienne Le Corsaire peut se targuer d’avoir la meilleure bière du monde dans son genre, alors qu’elle vient de recevoir les plus grands honneurs du World Beer Awards de Londres. Un prix qui lui ouvre maintenant les portes du marché international.

Ainsi, sa création, une « session bitter » de moins de 4 % d’alcool est devenue une référence mondiale en remportant le prix de la « World’s Best in Style », soit la meilleure du monde dans son genre. « C’est comme gagner les Jeux olympiques, pour nous autres ! » a lancé le propriétaire, Martin Vaillancourt, qui a surpassé des milliers de bières provenant des quatre coins du globe lors du réputé concours.

L’ambiance était à la fête vendredi lorsque la nouvelle est tombée. Depuis, les exemplaires de la bière Kirke, se sont envolés comme des « petites bières frettes », a-t-il ajouté, précisant qu’il participait au prestigieux concours pour la deuxième année.

Au Canada et en Europe

Quelques jours après l’annonce de leur prix, le téléphone avait déjà commencé à sonner. « À l’international, ils cherchent des microbrasseries qui ont remporté des prix internationaux », mentionne M. Vaillancourt. Ainsi, la Kirke sera bientôt distribuée dans les marchés Sobey’s en Saskatchewan. Le Manitoba, le Nouveau-Brunswick ont aussi déjà demandé le produit, tout comme quelques villes européennes.

Pour répondre à la demande, le propriétaire admet qu’il devra fort probablement embaucher plus de personnel au cours des prochains mois. « Nous allons devoir améliorer une fois de plus les équipements, c’est certain », affirme celui qui avait déjà investi près d’un demi-million pour peaufiner ceux-ci au cours de la dernière année.

Passage remarqué

Le Corsaire n’est pas passé inaperçu lors de ce concours spécialisé dans le style traditionnel anglais, si bien que ses trois autres bières en compétition ont toutes été récompensées. « Nous avons passé la gratte, il y a même un juge qui nous a dit que nous étions l’underdog des microbrasseries canadiennes », indique celui qui a fait ses classes de brasseur en Angleterre. « On peut dire qu’on les a ramassés chez eux ! » conclut le brasseur à la blague.

LES AUTRES BIÈRES DU CORSAIRE RÉCIPIENDAIRES D’UN PRIX

La Brown Ale et la Bristol (rousse) ont remporté le prix Country Winner, soit les meilleures représentantes du genre au Canada.

La Lager a quant à elle remporté la médaille d’argent pour le Canada.